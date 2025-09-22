Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Vĩnh Long công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ kè chống xói lở

TPO - Ngày 22/9, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết địa phương này chính thức công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ kè chống xói lở bờ sông Giao Hòa, ấp Châu Thành, xã Giao Long, do mức độ sạt lở ở mức nguy hiểm.

Theo đó, sạt lở bờ kè chống xói lở bờ sông Giao Hòa (ấp Châu Thành, xã Giao Long, Vĩnh Long) đã làm hư hỏng hoàn toàn một đoạn bờ kè dài 30m, gây sụt lún và nứt mặt đường giao thông nông thôn bên trong kè. Sạt lở làm ảnh hưởng đến giao thông, đi lại và đời sống của người dân trong khu vực, ước tổng thiệt hại trên 2 tỷ đồng.

Tỉnh Vĩnh Long đánh giá, vị trí sạt lở trên nếu không có giải pháp gia cố, khắc phục kịp thời, sạt lở sẽ tiếp tục mở rộng, nguy cơ gây ngập úng khoảng 43ha đất sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến 247 căn nhà và các hạ tầng khác.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, tình hình sạt lở có xu hướng nghiêm trọng hơn, diễn biến khó lường, phức tạp. Ảnh minh họa.

Với việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ kè chống xói lở bờ sông Giao Hòa, UBND tỉnh Vĩnh Long giao xã Giao Long cắm biển cảnh báo khu vực bị sạt lở; thông báo rộng rãi đến người dân về tình hình sạt lở, chủ động phòng tránh, không lưu thông tại vị trí trên.

Địa phương cũng được giao bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi diễn biến sự cố sạt lở tiếp tục uy hiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân. Hỗ trợ, vận động các hộ dân nằm trong khu vực sạt lở di dời đến nơi an toàn.

Các sở ngành liên quan được giao phối hợp với UBND xã Giao Long khảo sát, đề xuất các giải pháp phi công trình và công trình xử lý sự cố sạt lở, bảo đảm an toàn sản xuất và dân sinh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra.

Hiện địa bàn đang vào cao điểm mùa mưa bão, tình hình sạt lở có xu hướng nghiêm trọng hơn, diễn biến khó lường, phức tạp, vì thế Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu, thủ trưởng các sở ngành, xã phường thường xuyên kiểm tra, đánh giá khả năng đảm bảo an toàn của các công trình phòng, chống thiên tai, các khu vực sạt lở, nguy cơ xảy ra sạt lở để kịp thời xử lý..

Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long được giao theo dõi, phối hợp với UBND các xã, phường kiểm tra các công trình đê, kè, các khu vực sạt lở. Đơn vị, địa phương nào để xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, khẩn cấp mới đề xuất xử lý, làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân, người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Cảnh Kỳ
#tình huống khẩn cấp #sạt lở #bờ kè #sạt lở nguy hiểm #thiệt hại #khẩn trương #Vĩnh Long #công bố

