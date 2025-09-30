Thủ tướng yêu cầu di dời triệt để dân cư khỏi khu vực nguy hiểm

TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tập trung rà soát, chủ động sơ tán, di dời triệt để dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện ngày 30/9 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai.

Tại công điện, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị tử vong, mất tích, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của Nhân dân vùng bị thiên tai.

Ngập lụt và sạt lở xuất hiện tại Cao Bằng. Ảnh: VGP

Theo dự báo mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất khu vực xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, tập trung triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Thủ tướng lưu ý bảo đảm tuyệt đối an toàn lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Trong đó, cần tập trung rà soát, chủ động sơ tán, di dời triệt để dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn và khu vực chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ của địa phương khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động xây dựng trong mùa mưa lũ, nhất là bảo đảm an toàn cho lực lượng lao động, máy móc, phương tiện, thiết bị thi công trên các tuyến cao tốc ở miền núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát tình hình, chủ động tổ chức đoàn công tác phối hợp, điều phối, hỗ trợ các địa phương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.