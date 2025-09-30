Hàng vạn con gà chết trong chuồng do mưa bão, nhiều chủ trại trắng tay

TPO - Mưa bão số 10 đã khiến nhiều trang trại gà ở Nghệ An bị thiệt hại nặng nề. Hàng vạn con gà chết rạt đầy chuồng, nhiều chủ trại lâm cảnh trắng tay.

Ngồi thất thần nhìn cảnh gà chết trắng chuồng do mưa bão, anh Nguyễn Hữu Sỹ (SN 1984, trú xóm 4, xã An Châu, tỉnh Nghệ An) nghẹn ngào: “Mất hết rồi, mất tất cả rồi”.

Anh Sỹ kể, rạng sáng 29/9, trời mưa xối xả, gió rít mạnh. Mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao, ngập trại gà. “Chúng tôi không kịp trở tay. Nước dâng đến đâu, gà chết đến đó. Mình đứng nhìn dòng nước nhấn chìm đàn gà mà bất lực quá”, anh Sỹ chia sẻ.

Anh Sỹ xót xa khi hàng nghìn con gà thịt bị chết do mưa bão.

Chỉ tay vào 3 dãy chuồng phía sau, giọng anh Sỹ nghẹn đắng: “Trong ấy còn hàng vạn con, đã chết từ hôm qua khi bão vào, chúng tôi còn chưa kịp thu dọn”.

Phía trong khu chuồng trại, trên nền đất ẩm ướt các lứa gà to, nhỏ nằm chết la liệt. Kế bên là mấy tấn thức ăn chăn nuôi kê sát vách bị ngập sâu trong nước lũ… rồi cũng sẽ hư hỏng.

Trước đó, cơn bão số 5 đã gây thiệt hại phần mái che, tiền gà giống đã 500 triệu đồng, giờ bão số 10 khiến nợ nần lại thêm chồng chất. “Khoảng 10.000 con gà 500g, 6.500 con chuẩn bị xuất chuồng, cùng với hàng tấn cám, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng”, anh Sỹ nói.

Hàng nghìn con gà 500g chết la liệt trong chuồng trại.

Những ngày qua, biết được tin vợ chồng anh Sỹ bị thiệt hại nặng, nhiều gia đình, chủ nhà hàng quanh vùng đã đến mua giúp gà thịt, hỗ trợ một phần tài sản cho gia đình. Hai máy vặt lông cùng một đội thợ làm thịt gà là con, em gia đình anh Sỹ cũng đã túc trực từ khi bão tan.

Kế bên, trại gà đẻ của chị Nguyễn Thị Chung (SN 1994) cũng bị thiệt hại nặng nề do trận bão số 10. Hơn 1.000 con gà bị chết do ngập nước đã được gia đình thu dọn sạch sẽ để đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong phút chốc, tài sản của gia đình bị dòng nước nhấn chìm.

Theo lãnh đạo UBND xã An Châu, cơn bão số 10 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân trên địa bàn. Nhiều công trình bị hư hỏng, nhà tốc mái, cây cối gãy đổ. Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi chịu thiệt hại nghiêm trọng. Trong đó, các hộ dân nuôi gà lấy trứng, gà thương phẩm chịu thiệt hại rất nghiêm trọng.

Gà chết chất thành đống, người nuôi lâm cảnh trắng tay

Mưa lớn, nước dâng khiến trang trại chăn nuôi bị ngập, hàng vạn con gà chết nổi đầy chuồng. Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn có 6 trang trại nuôi gà lớn chịu thiệt hại nặng với hơn 40.000 con gà chết. Chính quyền địa phương đang kêu gọi người dân chung tay hỗ trợ “giải cứu” gà nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Không chỉ xã An Châu, nhiều gia trại, trang trại ở các địa phương khác cũng thiệt hại nặng nề. Tại xã Thuần Trung, trại gà của anh Trần Hữu Đức chịu cảnh tốc mái chuồng, nước tràn sâu, 5.000 con gà choai chết sạch. Đàn gà chưa đạt trọng lượng thương phẩm nên không thể tiêu thụ, buộc chủ trại phải tiêu hủy toàn bộ.

Tại xã Xuân Lâm, trại gà của chị Cao Thị Mai Phương ngập nước, mất điện khiến 1.500 con gà chết ngạt. Chính quyền đã kêu gọi “giải cứu” gà qua mạng xã hội. Tuy nhiên, với số lượng gà chết quá lớn, sự hỗ trợ cũng chỉ như muối bỏ bể.

Chính quyền địa phương đang kêu gọi giải cứu gà giúp chủ trại vớt vát tài sản.

Sau mưa bão, nguy cơ dịch bệnh bùng phát rất lớn. Chính quyền và cơ quan thú y khuyến cáo người dân thực hiện ngay 6 bước vệ sinh, khử trùng chuồng trại sau lũ: từ thu gom xác gia cầm, vệ sinh chuồng, phun thuốc tiêu độc đến gia cố chuồng trại, khơi thông cống rãnh, rắc vôi bột khử trùng.