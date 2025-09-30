Hà Nội khẩn cấp di dời 5 hộ dân khỏi vùng sạt lở đất

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Thanh Hiếu
TPO - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại khu dân cư Chợ Cò (xã Yên Xuân, Hà Nội). Ngay trong đêm 29/9, lực lượng chức năng huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân hỗ trợ di dời khẩn cấp 5 hộ dân với gần 20 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Ngày 30/9, UBND xã Yên Xuân (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng địa phương vừa phối hợp di dời 5 hộ khỏi nơi sạt lở đất ngay trong đêm.

Theo UBND xã Yên Xuân, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và hoàn lưu bão, đã gây mưa to trên địa bàn xã. Từ chiều tối 29/9 đã xảy ra tình trạng sạt lở đất tại khu vực dân cư Chợ Cò (thôn 3, Yên Bình, xã Yên Xuân).

556052821-122135224994925544-3832646160874265838-n.jpg
Lực lượng chức năng xã Yên Xuân di dời người dân khỏi khu vực sạt lở đất

Nhận được thông tin, lãnh đạo xã đã nhanh có mặt tại hiện trường kiểm tra, đánh giá nguy cơ và chỉ đạo công tác di dời. Ngay trong đêm, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ và dân quân địa phương đã hỗ trợ di dời 5 hộ với gần 20 nhân khẩu tại khu vực sạt lở đến nơi an toàn.

UBND xã Yên Xuân cho biết, do mưa lớn mực nước tại mương, suối, đường tràn trên địa bàn xã dâng cao, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện giao thông khi di chuyển.

556698823-122135112920925544-1053333878668069634-n-5112.jpg
UBND xã Yên Xuân cắm biển cảnh báo tại một số tuyến đường bị ngập do mưa bão

UBND xã khuyến cáo người dân trên địa bàn nếu không có việc thật sự cần thiết thì không nên ra ngoài khi trời mưa to, không di chuyển qua các tuyến đường đang có biển cấm hoặc nhận thấy có nguy hiểm ở một số tuyến đường ngập. Bên cạnh đó, người dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao cần chú ý, khi có dấu hiệu nguy hiểm nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương và di dời đến nơi an toàn.

Thanh Hiếu
