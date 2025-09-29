Sạt lở đất ở Lạng Sơn, 1 người tử vong

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuất hiện mưa to kéo dài, ngập lụt ở nhiều nơi gây nguy hiểm cho người dân. Trong đó có vụ sạt lở đất ở xã Quan Sơn làm một người phụ nữ tử vong.

Vào khoảng 9h5 phút ngày ngày 29/9 ở khu đồi phía sau nhà của anh Ma Văn Sao, (SN 1996) ở thôn Suối Phầy, xã Hữu Kiên cũ, nay là xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ sạt lở đất. Hậu quả, chị N.T.H (SN 1996, vợ anh Sao) bị đất đá vùi lấp.

Mưa lũ rất phức tạp trên địa bàn xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Lực lượng chức năng địa phương tổ chức cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày đã tìm thấy thi thể chị H. Đại diện chính quyền xã Quan Sơn xác nhận thông tin trên và cho biết trên địa bàn xảy ra mưa lớn.

Chính quyền, các đơn vị chức năng xã Quan Sơn chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ.

Vụ sạt lở đất xảy ra ở khu đồi sau nhà, đúng lúc chị H. chuẩn bị đi ra khỏi nhà nhưng không kịp khi bất ngờ đất đá sạt lở rộng khoảng 4m, kéo dài khoảng 50m. Được biết, gia đình chị H có 3 người con, con út mới 18 tháng tuổi, gia đình thuộc hộ nghèo, khó khăn.

Nguyễn Duy Chiến
