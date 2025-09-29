Giải cứu, đưa sản phụ đến bệnh viện trong bão

TPO - Khi bão số 10 (Bualoi) đổ bộ, cán bộ, chiến sĩ công an Nghệ An đã bất chấp hiểm nguy, kịp thời giải cứu nhiều người dân gặp nạn đến nơi an toàn.

Chiều 29/9, công an xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An) cho biết cán bộ, chiến sĩ vừa giải cứu thành công 2 người dân bị lật thuyền mắc kẹt trên sông Lam về bờ an toàn.

Theo đó, sáng cùng ngày, ông Đinh Công Lân (SN 1966) và anh Đinh Văn Tú (SN 1992), cùng trú xã Hưng Nguyên Nam, đưa thuyền ra neo đậu trên sông Lam để tránh bão Bualoi.

Công an xã Thiên Nhẫn triển khai lực lượng, tiếp cận 2 người bị lật thuyền mắc kẹt trên sông Lam.

Trong lúc hai người đang di chuyển, sóng lớn làm lật thuyền. Cả hai bị hất xuống sông, may mắn bơi được vào một bãi bồi giữa sông. Tuy nhiên, nước chảy xiết khiến họ không thể tự vào bờ, rơi vào tình thế nguy hiểm.

Nhận được tin báo, công an xã Thiên Nhẫn đã triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường. Lực lượng công an phối hợp cùng người dân đã kịp thời đưa ông Lân và anh Tú trở về bờ an toàn.

Trong cao điểm bão số 10, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Phòng PCCC&CNCH ) công an tỉnh Nghệ An đã xử lý 6 vụ cứu nạn, cứu hộ, đưa 14 người mắc kẹt đến nơi an toàn hoặc đi cấp cứu. Đáng chú ý, một sản phụ vỡ ối được đưa từ tầng 18 chung cư đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An an toàn.

Lực lượng chức năng giải cứu người dân mắc kẹt tại Cửa Lò.

Cụ thể, lúc 6h42 ngày 29/9, Phòng PCCC&CNCH nhận tin báo có người mắc kẹt trong nhà số 147, đường Phạm Văn Tước, phường Cửa Lò.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng PCCC&CNCH đã huy động Đội CC&CNCH số 2 với hai xe chuyên dụng và 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại đây, một gia đình 4 người (gồm trẻ 8 tháng tuổi, một cụ già và hai vợ chồng) bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao. Đến 7h40 cùng ngày, cả 4 nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn.

Giải cứu, đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn.

Khoảng 7h sáng 29/9, đơn vị tiếp tục nhận tin báo về một sản phụ sống tại căn hộ 1809, tầng 18, chung cư CT2 (đường Nguyễn Quốc Trị, phường Thành Vinh) cần đến bệnh viện gấp nhưng bị mắc kẹt do mưa bão.

Ngay lập tức, Phòng PCCC&CNCH đã huy động Đội CC&CNCH số 1 với một xe chuyên dụng và 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến 8h10 cùng ngày, lực lượng đã đưa sản phụ đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An an toàn.