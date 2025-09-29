Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tìm thấy thi thể người đàn ông sau 4 ngày vào rừng mất tích

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thi thể ông Ngô Minh Th. vừa được lực lượng chức năng TP Đà Nẵng tìm thấy sau 4 ngày mất tích khi cùng bạn vào rừng tìm tổ ong.

Chiều 29/9, lãnh đạo UBND xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Ngô Minh Th. sau 4 ngày mất tích trong rừng.

z7062745094864-c99e473737e937265ed70953fd54b65b.jpg
Khu vực phát hiện thi thể ông Th.

Theo lãnh đạo xã Thạnh Bình, sau nhiều ngày nỗ lực, trưa 29/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Th. trong khu vực rừng thuộc xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng.

Trước đó, lúc 6h sáng 25/9, ông Ngô Minh Th. (62 tuổi) cùng ông H. (trú xã Thạnh Bình) đi vào khu vực núi rừng thuộc thôn 5 để tìm kiếm tổ ong. Trong quá trình đi, 2 người chia làm 2 hướng và hẹn ở một điểm nhưng 2 người không gặp nhau tại chỗ hẹn.

Sau khi tìm kiếm không được, đến 12h trưa cùng ngày, ông H. quay về báo lại cho gia đình và nhờ bà con tổ chức tìm kiếm. Sau đó, hơn 60 người đội mưa vào rừng để tìm kiếm nạn nhân. Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến trưa nay thì thấy xác nạn nhân.

Hoài Văn
#TP Đà Nẵng #mất tích #tìm thấy thi thể #tìm tổ ong #tử vong trong rừng

Xem thêm

Cùng chuyên mục