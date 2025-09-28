Hơn 60 người đội mưa tìm kiếm người đàn ông mất tích tại Đà Nẵng

TPO - Người đàn ông 62 tuổi đi vào rừng để tìm kiếm tổ ong nhưng không thấy về. Hiện hơn 60 người gồm công an, dân quân, ban chỉ huy quân sự và người dân địa phương vào rừng tìm kiếm

Ngày 28/9, ông Trần Ngọc Tài - Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ông Ngô Minh T. 62 tuổi, trú xã Thạnh Bình mất tích trong rừng.

Hơn 60 người đội mưa vào rừng tìm ông T. mất tích

Trước đó, sáng 25/9, ông T. cùng ông Phạm H. vào rừng ở khu vực thôn 5 xã Thạnh Bình để tìm tổ ong. Hai người tách nhau ra rồi hẹn gặp tại một điểm nhưng ông T. không đến. Trưa cùng ngày, ông H. quay về báo tin cho gia đình và nhờ người dân tìm kiếm.

Ngày 27/9, xã Thạnh Bình huy động hơn 60 người gồm công an, dân quân, ban chỉ huy quân sự và người dân địa phương vào rừng tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Trong sáng nay 28/9, lực lượng chức năng tiếp tục tập kết tại UBND xã để triển khai, song mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao nên phải tạm dừng. Chính quyền cho biết sẽ nối lại tìm kiếm khi thời tiết thuận lợi và đã báo cáo Ban chỉ huy phòng thủ khu vực để hỗ trợ.