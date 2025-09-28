Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hơn 60 người đội mưa tìm kiếm người đàn ông mất tích tại Đà Nẵng

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đàn ông 62 tuổi đi vào rừng để tìm kiếm tổ ong nhưng không thấy về. Hiện hơn 60 người gồm công an, dân quân, ban chỉ huy quân sự và người dân địa phương vào rừng tìm kiếm

Ngày 28/9, ông Trần Ngọc Tài - Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ông Ngô Minh T. 62 tuổi, trú xã Thạnh Bình mất tích trong rừng.

64ffc8817e4ff411ad5e.jpg
Hơn 60 người đội mưa vào rừng tìm ông T. mất tích

Trước đó, sáng 25/9, ông T. cùng ông Phạm H. vào rừng ở khu vực thôn 5 xã Thạnh Bình để tìm tổ ong. Hai người tách nhau ra rồi hẹn gặp tại một điểm nhưng ông T. không đến. Trưa cùng ngày, ông H. quay về báo tin cho gia đình và nhờ người dân tìm kiếm.

Ngày 27/9, xã Thạnh Bình huy động hơn 60 người gồm công an, dân quân, ban chỉ huy quân sự và người dân địa phương vào rừng tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Trong sáng nay 28/9, lực lượng chức năng tiếp tục tập kết tại UBND xã để triển khai, song mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao nên phải tạm dừng. Chính quyền cho biết sẽ nối lại tìm kiếm khi thời tiết thuận lợi và đã báo cáo Ban chỉ huy phòng thủ khu vực để hỗ trợ.

Hoài Văn
#Đà Nẵng #mất tích #tìm kiếm #rừng #ông T. #công an #bão số 10

Xem thêm

Cùng chuyên mục