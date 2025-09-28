Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tìm thấy thi thể người đàn ông được báo mất tích khi lên bán đảo Sơn Trà

Nguyễn Thành
TPO - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Phan Thanh P. sau khi nhận tin báo mất tích trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Chiều 28/9, lực lượng chức năng phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã tìm thấy thi thể ông Phan Thanh P. (68 tuổi, trú đường Lê Độ, TP Đà Nẵng) tại một con suối ở bán đảo Sơn Trà.

31a4e7d8e50d6f53361c-1-7763.jpg
Hiện trường nơi xảy ra sự việc ở bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, lúc 13h48, người dân báo tin việc ông P. đi lên bán đảo Sơn Trà tại khu vực Bãi Bang từ trưa ngày 27/8, nhưng chưa thấy về, người nhà không liên lạc được.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự phường Sơn Trà phối hợp cùng lực lượng Công an, cứu hộ cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện xe gắn máy của ông P. nằm dưới suối. Tuy nhiên, do nước chảy xiết nên lực lượng chức năng khó khăn trong việc tiếp cận.

Triển khai các biện pháp cứu hộ, đến vào khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường và phát hiện thi thể của P. mắc kẹt cùng chiếc xe máy ở dưới suối.

Lực lượng chức năng tiến hành đưa thi thể nạn nhân lên để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Thành
