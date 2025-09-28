Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tìm thấy thi thể người phụ nữ gặp nạn trong lũ ở Huế

Ngọc Văn
TPO - Thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi khi cùng chồng đi ra bến xe Huế để đón xe về quê đã được tìm thấy

Sáng 28/9, thông tin từ UBND phường An Cựu (TP Huế) cho biết, nữ nạn nhân bị nước lũ cuốn mất tích chiều hôm trước đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong.

Trước đó, vào chiều 27/9, anh Nguyễn Duy H. (SN 1985) cùng vợ là chị Dương Thị H. (SN 1990, thuê trọ tại kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu, Huế) đi bộ ra bến xe phía Nam TP Huế để bắt xe về Thanh Hóa.

tho-lan-tim-kiem-nguoi-mat-tich.jpg
Lực lượng Công an TP Huế nỗ lực suốt đêm﻿ lặn tìm người mất tích.

Khi đến đầu kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh, chị H. không may trượt chân ngã xuống ruộng ngập sâu và bị lũ cuốn trôi mất tích. Anh H. sau đó báo cho cơ quan chức năng yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm.

Ngay trong tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Khi nước lũ rút đi tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, thi thể chị H. đã được tìm thấy cách nơi gặp nạn không xa.

Sau khi vớt thi thể chị H., lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Đội xe thiện nguyện “0 đồng Huế” hỗ trợ phương tiện đưa thi thể nạn nhân về quê.

Ngọc Văn
