Xã hội

Google News

Gần 100 người tìm kiếm cụ ông 78 tuổi mất tích khi đi hái nấm trong rừng

Thái Lâm
TPO - Gần 100 người gồm lực lượng chức năng và người dân phường Langbiang - Đà Lạt (Lâm Đồng) đang khẩn trương tìm kiếm cụ ông 78 tuổi mất tích trong rừng sâu khi đi hái nấm.

Ngày 22/9, gần 100 người thuộc các lực lượng chức năng phường Langbiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cùng người dân thôn Đạ Nghịt tổ chức tìm kiếm cụ ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, trú phường Langbiang - Đà Lạt) mất tích trong rừng từ ngày 17/9.

img-9593-97-434.jpg
Gần 100 người tổ chức tìm kiếm cụ ông đi lạc. Ảnh: CP.

Theo thông tin ban đầu, sáng 17/9, ông Ha Hoanh đi hái nấm tại tiểu khu 221, thuộc Ban quản lý rừng Lâm Hà, giáp ranh rừng Lâm Viên, nhưng không thấy trở về. Sau đó, người nhà đã trình báo cơ quan chức năng.

Đến sáng nay (22/9), lực lượng tìm kiếm gồm cảnh sát PCCC&CNCH, dân quân và người dân địa phương được chia thành nhiều tổ, rà soát các hướng, trong đó có lối từ thôn Đạ Nghịt sang rừng xã Phú Sơn.

Thái Lâm
