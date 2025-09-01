Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Giúp người phụ nữ đoàn tụ gia đình sau hơn 2 tháng đi lạc

Thu Hiền
TPO - Công an Nghệ An vừa giúp một người phụ nữ ở tỉnh Sơn La đi lạc hơn 2 tháng đoàn tụ với người thân.

Ngày 1/9, Công an xã Đô Lương, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa đưa một người phụ nữ ở tỉnh Sơn La trở về với gia đình sau hơn 2 tháng mất liên lạc.

Trước đó, trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tổ công tác Công an xã phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện đi lạc, mệt mỏi, đói lả, lo lắng, hạn chế nhận thức và không giao tiếp được bằng tiếng Kinh.

Bên cạnh động viên, trấn an, đưa người này về trụ sở để chăm sóc, bố trí nơi ăn nghỉ, Công an xã Đô Lương đã đăng tải trên các trang mạng xã hội. Đồng thời, thông báo trên loa truyền thanh xã, liên hệ công an các xã tìm người có khả năng nói tiếng đồng bào dân tộc để giao tiếp tìm người thân, địa chỉ nơi cư trú của người phụ nữ.

z6966030831528-dfe8629c0a23eaa30102e51d97234337.jpg
Công an xã Đô Lương giúp bà S. đoàn tụ gia đình sau hơn 2 tháng đi lạc

Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Nghệ An truy tìm thông tin của công dân thông qua dùng thiết bị xác minh di động để nhận diện qua khuôn mặt.

Người phụ nữ là bà Thào Thị S. (49 tuổi, trú bản Cửa Rừng, xã Co Mạ, tỉnh Sơn La). Nơi ở của bà S. cách xã Đô Lương hơn 500km.

Công an xã Đô Lương đã liên hệ với Công an xã Co Mạ, tỉnh Sơn La để tìm người thân cho bà S.

Anh Thào A Lềnh (39 tuổi, em trai bà S.) cho hay, bà S. bị hạn chế nhận thức và khó giao tiếp, đã đi lạc kể từ ngày 20/6. Suốt hơn 2 tháng qua, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. “Gia đình chúng tôi rất xúc động và vui mừng, gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ công an giúp chị đoàn tụ với gia đình”, anh Thào A Lềnh bày tỏ.

Thu Hiền
