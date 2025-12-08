Clip thót tim chiến sĩ cảnh sát PCCC TP.HCM lao vào mũi xe container cứu học sinh

TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ tại Đắk Lắk, một chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP.HCM đã không ngần ngại lao vào mũi xe container, kịp thời cứu một học sinh thoát khỏi tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 7/12, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một xe container bất ngờ lao thẳng vào một em học sinh. May mắn, thời điểm đó có một chiến sĩ cảnh sát PCCC đang làm nhiệm vụ phân luồng đã lao vào đẩy em học sinh ngay trước mũi xe.

Clip chiến sĩ PCCC lao vào cứu nữ sinh trước đầu container.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại Đắk Lắk cách đây ít ngày. Chiến sĩ xuất hiện trong clip là thành viên trong tổ công tác Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an TP.HCM đi tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng 13 giờ ngày 25/11 khi cán bộ, chiến sĩ đang hỗ trợ dọn vệ sinh môi trường và trao quà cứu trợ cho người dân, một xe container bất ngờ lao thẳng vào khu vực nơi tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Phát hiện một em học sinh đang điều khiển xe máy di chuyển cùng hướng với xe container trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, đồng chí Nguyễn Mai Thi đã lập tức lao người tới, ôm chặt cháu bé và kéo ra khỏi khu vực nguy hiểm, giúp nạn nhân thoát khỏi nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Chiến sĩ Nguyễn Mai Thi.

Cùng thời điểm, chiếc xe container đâm sập một cột đèn chiếu sáng bằng thép bên đường. Cột đèn ngã xuống, đè trúng đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 19, khiến anh bị đa chấn thương trong lúc đang cố gắng bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh. Sau đó, xe container tiếp tục lao thêm khoảng 100m rồi mới dừng lại.

Hành động dũng cảm của các cán bộ, chiến sĩ trong tình huống nguy cấp đã để lại xúc động mạnh mẽ, thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất “vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân.

Em Võ Thu Trâm học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Khuyến - người được cứu thoát nạn trong vụ tai nạn sau đó đã viết thư cảm ơn ngành Công an TPHCM và cá nhân chiến sĩ Nguyễn Mai Thi.

