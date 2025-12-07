Phố Hàng Mã rực rỡ Giáng sinh nhưng sức mua sụt giảm

TPO - Dù thị trường trang trí Noel tại Hà Nội đã vào mùa cao điểm, hàng hóa phong phú và ngập tràn sắc màu được bày bán rất nhiều nhưng các tiểu thương cho biết sức mua năm nay sụt giảm đáng kể khi người dân ưu tiên thắt chặt chi tiêu.