Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phố Hàng Mã rực rỡ Giáng sinh nhưng sức mua sụt giảm

Lâm Thuỳ Dương - Đức Nguyễn

TPO - Dù thị trường trang trí Noel tại Hà Nội đã vào mùa cao điểm, hàng hóa phong phú và ngập tràn sắc màu được bày bán rất nhiều nhưng các tiểu thương cho biết sức mua năm nay sụt giảm đáng kể khi người dân ưu tiên thắt chặt chi tiêu.

z7299511746184-bcf9b6d7b26f2c3b6920bb8451a6ad0d.jpg
Từ ngày cuối tháng 11, phố Hàng Mã, Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã khoác lên bộ áo rực rỡ quen thuộc của mùa Giáng sinh. Dãy dài cửa hàng đồng loạt bày bán các sản phẩm trang trí với mẫu mã bắt mắt, từ cây thông, vòng nguyệt quế, đèn led đến tượng ông già Noel, người tuyết hay các tiểu cảnh nhà tuyết thu nhỏ.
z7299511746229-c87bd481ecf129814b34c58ec7ead9b3.jpg
Không khí mua sắm tấp nập thường thấy mỗi mùa lễ hội dường như đã quay trở lại, nhưng đằng sau đó là nỗi lo của nhiều tiểu thương khi lượng khách mua thực tế giảm mạnh.
z7299511800317-89db2dc2cc8e251628aef87c7b817f1a.jpg
Theo chia sẻ của các chủ cửa hàng, giá đồ trang trí Noel năm nay gần như giữ nguyên so với 2024, chỉ tăng nhẹ ở một số mặt hàng do chi phí nhập hàng và vận chuyển đội lên.
z7299511855416-6f332cc20c4e31bd559a344185bcb07e.jpg
Mức giá trải rộng, từ vài chục nghìn đồng đến vài chục triệu mỗi sản phẩm, tùy kích cỡ và chất liệu. Tuy nhiên, lượng khách “chốt đơn” lại không nhiều. “Người dân năm nay chi tiêu cẩn trọng, đa phần đến ngắm và chụp ảnh là chính. Các món đồ lớn bán chậm, chủ yếu khách chọn loại nhỏ, vừa túi tiền”, anh Lê Thế Cường, một tiểu thương lâu năm cho biết.
z7299511908975-02020dc0da301c4cbc9fee0c5e5f15d5.jpg
Trong số các mặt hàng bán chạy, cây thông Noel vẫn giữ vị trí dẫn đầu nhờ đa dạng kích thước và mức giá. Cây thông mini giá 180.000 – 300.000 đồng được nhiều bạn trẻ ưa chuộng vì tiện trang trí bàn học, cửa hàng hay góc làm việc; loại khoảng 1m dao động trong khoảng 700.000 đồng; cây thông nhựa cao 1m khoảng 800.000 – 2.000.000 đồng; những mẫu lớn, cao trên 2m có thể lên tới vài chục triệu đồng.
z7299511637856-33f8229ede94df4c0bff55c30fee0312.jpg
Khảo sát thực tế cho thấy nhiều mặt hàng Giáng sinh năm nay có mức giá “dễ chịu” hơn. Trang phục Noel cũng khá bình dân: bộ trẻ em khoảng 100.000 đồng, bộ người lớn dao động 200.000 – 300.000 đồng. Quả cầu trang trí có giá 80.000 – 150.000 đồng, vòng nguyệt quế 100.000 – 200.000 đồng/cái.
z7299511584062-9076e89663a841237b9e7ea689e37597.jpg
z7299511584133-be02460fe325f440edfdf93b0b0e8a48.jpg
z7299511691677-65505b803fd43e97fa4fb157bf7fcb44.jpg
z7299511746138-c4101287dea991d39e59ba40f081b081.jpg
Các phụ kiện đi kèm như đèn led, quả châu, tượng ông già Noel, tuần lộc hay dây kim tuyến cũng có giá từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng tùy loại.
z7299511478018-a1819f38d10d871b7c0c48cf60e85b4d.jpg
Dù sức mua không quá sôi động, phố Hàng Mã những ngày này vẫn là điểm đến quen thuộc của nhiều người dân Hà Nội. Không chỉ mua sắm, nhiều bạn trẻ còn tranh thủ chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc Giáng sinh đang cận kề.
z7299511370502-f7577e4e080140d62380b5dd2fc50ce1.jpg
Chị Vũ Thúy Mai (Cầu Giấy) chia sẻ: “Mỗi dịp lễ tôi đều ra Hàng Mã mua đồ trang trí cho nhà và cửa hàng. Không khí Giáng sinh ở đây lúc nào cũng náo nhiệt, ngập sắc đỏ – xanh – vàng. Nhìn những tiểu cảnh ông già Noel, người tuyết, tuần lộc… là tôi cảm nhận mùa lễ hội đã thật sự đến.”
z7299511423850-bceffdac384ccdaea3939fcf6d7fd9ff.jpg
z7299511477997-f52dce752e6a036c3321eb9002afc83a.jpg
z7299511855461-00d75ba40839a4c57411a13bc2b1c371.jpg
Theo chị Mai, năm nay các sản phẩm thủ công nhỏ xinh đặc biệt hút khách nhờ giá mềm, phù hợp nhiều đối tượng. Cùng với đó, xu hướng mua sắm kết hợp trực tuyến cũng rõ rệt hơn: “Tôi vẫn thích đến trực tiếp để ngắm và chọn đồ, nhưng với một số món thì tôi đặt trên các sàn thương mại điện tử cho tiện. Giá hợp lý, mẫu mã phong phú và giao hàng tận nơi nên tiết kiệm khá nhiều thời gian.”
z7299511637808-b2a04283de8acd531d6f6a857542fcf3.jpg
z7299511963170-3bdd9a435cbf55f904344bbe0769dcfb.jpg
Dù thị trường chưa thực sự bùng nổ như các năm trước, các tiểu thương vẫn kỳ vọng sức mua sẽ tăng trong khoảng một đến hai tuần cận kề ngày lễ.
Lâm Thuỳ Dương - Đức Nguyễn
#Hàng Mã #Giáng sinh #Trang trí Noel #Sức mua #Hà Nội #Tiểu thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục