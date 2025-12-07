Phố Hàng Mã rực rỡ Giáng sinh nhưng sức mua sụt giảm

TPO - Dù thị trường trang trí Noel tại Hà Nội đã vào mùa cao điểm, hàng hóa phong phú và ngập tràn sắc màu được bày bán rất nhiều nhưng các tiểu thương cho biết sức mua năm nay sụt giảm đáng kể khi người dân ưu tiên thắt chặt chi tiêu.
Các phụ kiện đi kèm như đèn led, quả châu, tượng ông già Noel, tuần lộc hay dây kim tuyến cũng có giá từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng tùy loại.
Theo chị Mai, năm nay các sản phẩm thủ công nhỏ xinh đặc biệt hút khách nhờ giá mềm, phù hợp nhiều đối tượng. Cùng với đó, xu hướng mua sắm kết hợp trực tuyến cũng rõ rệt hơn: “Tôi vẫn thích đến trực tiếp để ngắm và chọn đồ, nhưng với một số món thì tôi đặt trên các sàn thương mại điện tử cho tiện. Giá hợp lý, mẫu mã phong phú và giao hàng tận nơi nên tiết kiệm khá nhiều thời gian.”