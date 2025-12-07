Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Dự báo sẽ mưa lớn diện rộng tại các tỉnh Nam Trung Bộ

Nguyễn Hoài
TPO - Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm, có thể tan ngay trên biển nhưng vẫn gây lo ngại vì có thể kết hợp với không khí lạnh gây mưa lớn diện rộng cho khu vực Nam Trung Bộ - nơi vừa hứng chịu mưa lũ lịch sử.

Vào chiều nay (7/12), tâm áp thấp nhiệt đới đang trên khu vực miền Trung của Philippines với cường độ cấp 6, giật cấp 8. Dự báo khoảng trưa 8/12, áp thấp nhiệt đới sẽ vào Biển Đông, trở thành xoáy thuận nhiệt đới thứ 22 ở khu vực này trong một năm mưa bão kỷ lục.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, sau khi vào Biển Đông, do tương tác với không khí lạnh, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 15-20km/h và ít khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 9/12, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140km về phía đông đông nam với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

anh-man-hinh-2025-12-07-luc-171724.png
Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong đêm 9/12 và sáng 10/12, áp thấp nhiệt đới tiến dần về khu vực vùng biển Nam Biển Đông, suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Dù áp thấp nhiệt đới ít khả năng mạnh lên thành bão và ít khả năng tác động đến đất liền nước nhưng vẫn gây lo ngại. Dự báo từ ngày 9-10/12, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ - nơi vừa hứng chịu mưa lũ lịch sử có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa. Từ ngày 13-15/12, khu vực này có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Ngoài ra tại Tây Nguyên, trong thời gian từ đêm 9-11/12 và ngày 13-14/12 cũng có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ từ ngày 10-14/12 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng 8/12, vùng biển phía đông nam khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía đông bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m. Biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nguyễn Hoài
