Cận cảnh xe khách giường nằm bị lũ cuốn ven Quốc lộ 19C

Tiền Lê

TPO - Chiếc xe khách giường nằm trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng bị lũ cuốn trôi đã được kéo lên ven Quốc lộ 19C (địa phận thuộc xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk). Chủ nhân của ô tô này cho biết ông để xe tại sân nhà nhưng vì lũ về quá mạnh và nhanh khiến gia đình không kịp trở tay.

6.jpg
Chiếc xe khách giường nằm loại 45 chỗ biển số 78B-008.37 được chủ thuê các phương tiện cơ giới﻿ mất gần một buổi mới kéo được lên bờ gần 20 ngày nay phơi nắng, gió.
15.jpg
Xe khách này được ông D. (53 tuổi, trú xã Xuân Phước) mua cách đây hơn 7 năm với giá 3,5 tỷ đồng.
2.jpg
1.jpg
10.jpg
Xe khách móp méo, bám đầy rác thải do mưa lũ cuốn vào.
14.jpg
16.jpg
Nội thất bên trong xe hư hỏng gần như hoàn toàn.
12.jpg
Trước đó, trận mưa lũ ngày 19/11 đã khiến mực nước sông suối dâng cao, ông D. để xe khách ở sân (trong hình). Nước lũ đổ về đột ngột khiến ông D. và gia đình không kịp trở tay, di chuyển xe đi nơi an toàn. Cả dàn khung sắt, mái tôn trị giá 200 triệu đồng của D. cũng bị trôi theo dòng lũ.
2513114465302497480.jpg
11.jpg
Khối tài sản lớn bị hư hại nghiêm trọng bên Quốc lộ 19C khiến ai cũng xót xa.
tien-phong.jpg
Gia đình ông D. mong muốn phía công ty bảo hiểm sẽ sớm có phương án hỗ trợ gia đình.
5.jpg
Xe khách còn rất mới, còn khai thác, sử dụng được nhiều năm nhưng giờ rất khó để phục hồi, sửa chữa bởi chi phí quá lớn.
18.jpg
Dọc theo Quốc lộ 19C cảnh tượng hoang tàn do mưa lũ để lại mang màu xám ảm đạm.
1994164010441005547.jpg
Trước sức mạnh của dòng nước lũ, cây cối lớn nhỏ nằm rạp về một phía.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, do lượng mưa quá lớn, kéo dài nhiều ngày, toàn tỉnh ghi nhận mức thiệt hại ở mức nghiêm trọng: 63 người chết, 8 người mất tích; 133 ngôi nhà sập, hư hỏng hoàn toàn; hàng triệu con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; gần 99.500 lồng nuôi thủy sản thiệt hại; khoảng 70.000ha cây trồng bị ngập úng. Nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại sơ bộ gần 5.500 tỷ đồng (chưa tính tài sản hộ dân).

Trước tình hình này, toàn tỉnh đã huy động hơn 7.500 cán bộ, chiến sĩ quân đội; hơn 5.000 lực lượng công an, cùng hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các tỉnh bạn về hỗ trợ. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã huy động hơn 7.000 người tham gia khắc phục hậu quả; tiếp nhận 132,2 tỷ đồng và 1.500 tấn hàng hóa, 4.000 suất quà gửi đến người dân vùng lũ.

Tiền Lê
#xe khách #thiệt hại #doanh nghiệp #Quốc lộ 19C #xã Xuân Phước #Đắk Lắk #thiên tai #mưa lũ #xót xa #cả một gia tài

