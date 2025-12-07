Cận cảnh xe khách giường nằm bị lũ cuốn ven Quốc lộ 19C

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, do lượng mưa quá lớn, kéo dài nhiều ngày, toàn tỉnh ghi nhận mức thiệt hại ở mức nghiêm trọng: 63 người chết, 8 người mất tích; 133 ngôi nhà sập, hư hỏng hoàn toàn; hàng triệu con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; gần 99.500 lồng nuôi thủy sản thiệt hại; khoảng 70.000ha cây trồng bị ngập úng. Nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại sơ bộ gần 5.500 tỷ đồng (chưa tính tài sản hộ dân).

Trước tình hình này, toàn tỉnh đã huy động hơn 7.500 cán bộ, chiến sĩ quân đội; hơn 5.000 lực lượng công an, cùng hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các tỉnh bạn về hỗ trợ. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã huy động hơn 7.000 người tham gia khắc phục hậu quả; tiếp nhận 132,2 tỷ đồng và 1.500 tấn hàng hóa, 4.000 suất quà gửi đến người dân vùng lũ.