Bộ Công an xây trường học hơn 70 tỷ đồng ở Nghệ An

Thu Hiền
TPO - Công trình nhằm thay thế cơ sở xuống cấp, góp phần nâng cao điều kiện dạy và học, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục đạt chuẩn cho học sinh địa phương.

Ngày 24/3, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà học và các công trình phụ trợ thuộc Trường Tiểu học thị trấn Yên Thành.

Dự lễ có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Công an.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng.

Trường Tiểu học thị trấn Yên Thành được thành lập từ năm 1993, có diện tích hơn 1 ha. Sau nhiều năm sử dụng, đặc biệt chịu ảnh hưởng của bão số 5 và bão số 10 năm 2025, nhiều hạng mục như phòng học, khu bếp đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn, buộc phải niêm phong, ngừng sử dụng. Cơ sở vật chất hiện tại không đáp ứng yêu cầu dạy và học theo quy định.

Được sự hỗ trợ của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng các đơn vị tài trợ, địa phương đã khẩn trương hoàn tất các bước khảo sát, thiết kế và bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an tặng Ban Giám hiệu nhà trường.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trao quà của Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an tặng Ban Giám hiệu nhà trường.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng, gồm 9 hạng mục chính như: nhà học, nhà hiệu bộ 3 tầng, nhà bếp, nhà đa năng, sân thể thao cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cổng, tường rào, nhà xe học sinh và giáo viên.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên thăm bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học thị trấn Yên Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng về giáo dục và an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với sự nghiệp “trồng người”, đặc biệt tại các địa bàn còn khó khăn.

Đồng thời, kỳ vọng công trình sau khi hoàn thành sẽ trở thành trường học kiểu mẫu, đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An.

