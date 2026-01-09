Bộ Công an hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước thời hạn

TPO - Chiều 9/1, tại xã Thượng Đức (TP. Đà Nẵng), Bộ Công an tổ chức tổng kết Chiến dịch Quang Trung thần tốc - hành trình dựng lại những mái nhà đổ nát, hàn gắn mất mát cho nhân dân sau bão lũ. Câu chuyện về trách nhiệm, nghĩa tình và niềm tin của người dân vùng thiên tai được kể lại trọn vẹn.

Mệnh lệnh chính trị, nhiệm vụ nhân văn

Những cơn bão và đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025 đã để lại những vết thương sâu hoắm trên dải đất miền Trung – Tây Nguyên. Tất cả 9 tỉnh, thành phố chìm trong nước lũ, hàng nghìn ngôi nhà sập đổ, tài sản bị cuốn trôi, nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay, màn trời chiếu đất ngay trước thềm năm mới. Nỗi đau thiên tai chưa kịp nguôi ngoai thì bài toán an cư cho người dân vùng lũ trở thành mệnh lệnh cấp bách, không cho phép chậm trễ.

Lực lượng Công an TP. Đà Nẵng giúp dân xã Thượng Đức làm nhà.

Trong hoàn cảnh đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chiến dịch Quang Trung thần tốc được phát động với mục tiêu lớn nhất, xuyên suốt và không thay đổi: 100% nhà sập đổ hoàn toàn được xây dựng mới, 100% nhà hư hỏng được sửa chữa, không để một người dân nào không có nhà đón Tết. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định Chiến dịch Quang Trung không chỉ là nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, bồi đắp phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở.

Tinh thần ấy được quán triệt đồng bộ, xuyên suốt trong toàn lực lượng Công an nhân dân: Khẩn trương – quyết liệt – kịp thời, làm việc với phương châm “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng thắng mưa”, “làm ngày làm đêm”, “xuyên Lễ, Tết”, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tại 9 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên được huy động. Hàng nghìn lượt lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở vào cuộc. Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động, học viên các trường Công an nhân dân được tăng cường chi viện, trực tiếp tham gia chiến dịch.

Lực lượng Công an Đà Nẵng giúp dân dựng nhà sau mưa bão.

Song song với việc dựng lại những mái nhà, lực lượng Công an vẫn đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, kiên quyết không để tội phạm lợi dụng thiên tai, lợi dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước để trục lợi cá nhân một nhiệm vụ thầm lặng nhưng không kém phần quan trọng trong những ngày gian khó.

Thấm nhuần chỉ đạo ở khắp các địa bàn bị chia cắt, cô lập, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an đội mưa, lội bùn, cõng người dân vượt lũ, rồi lại cúi mình dọn bùn non trong trường học, trạm y tế, nhà dân… đã trở thành hình ảnh quen thuộc, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

Báo cáo của Bộ Công an cho biết, kết quả sau hơn một tháng triển khai lực lượng Công an các địa phương đã chủ động đề xuất, nhận và trực tiếp xây dựng mới 419 căn nhà cho người dân. Trong đó Hà Tĩnh (10 căn), Huế (2), Đà Nẵng (62), Quảng Ngãi (32), Gia Lai (87), Đắk Lắk (176), Khánh Hòa (23), Lâm Đồng (27). Đến nay cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng sớm hơn 20 ngày, vượt 30% mốc thời gian so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Không chỉ dừng lại ở xây mới, 100% nhà ở, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế bị hư hỏng cũng đã được sửa chữa, khắc phục trước ngày 20/12/2025, vượt tiến độ 30%.

Khánh thành và bàn giao nhà cho người dân ở Đà Nẵng.

Bên cạnh nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà từ Bộ Công an (riêng Hà Tĩnh được hỗ trợ 1 tỷ đồng, tương đương 100 triệu đồng/căn), toàn lực lượng Công an nhân dân còn tự nguyện đóng góp 1 ngày lương, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam. Đến nay, tổng số tiền tiếp nhận, quản lý đã hơn 124 tỷ đồng, cùng với nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm, được phân bổ kịp thời, đúng địa bàn, đúng đối tượng.

Riêng tại Đà Nẵng, Công an thành phố đã chủ động xin nhận và hoàn thành 271/505 căn nhà, chiếm 53,6% khối lượng toàn thành phố một con số thể hiện rõ tinh thần dấn thân, trách nhiệm và nghĩa tình. Không chỉ dựng nhà, cán bộ, chiến sĩ còn hỗ trợ người dân từng vật dụng nhỏ: bát, đũa, chăn, mền, chiếu, gối, tivi… để bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

“Chiến dịch Quang Trung không chỉ là nhiệm vụ xây dựng nhà ở sau thiên tai, mà là mệnh lệnh từ trái tim, là lời thề danh dự của lực lượng Công an thành phố trước Nhân dân”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, nhấn mạnh khi trực tiếp kiểm tra, động viên các tổ công tác tại cơ sở.

Niềm vui và niềm tin tưởng mới

Những xã miền núi như Nam Trà My, Quế Phước, Trà Giáp, Thượng Đức… là nơi ghi dấu rõ nét nhất tinh thần Chiến dịch Quang Trung. Địa hình hiểm trở, giao thông chia cắt, mưa lạnh kéo dài, thiếu nước sinh hoạt, khó khăn chồng chất khó khăn.

Tại xã Nam Trà My, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng chia thành nhiều tổ, bám sát từng hộ dân. Những đôi tay sần sùi trộn vữa, xây tường, chuyển vật liệu giữa mưa rừng xối xả. “Có những ngày mưa triền miên, áo quần không kịp khô, nhưng nghĩ đến cảnh bà con phải ở lều tạm, anh em lại động viên nhau cố gắng”, Trung úy Bùi Văn Vinh chia sẻ.

Xuyên ngày đêm chung tay làm nhà giúp cho người dân.

Nhiều công trình phải thi công xuyên trưa, thắp điện làm ban đêm. Cơm ăn vội trên giàn giáo, xong việc mới rời công trình. Với các cán bộ, chiến sĩ mỗi căn nhà không chỉ là công trình xây dựng, mà là lời hứa danh dự với Nhân dân.

Gia đình anh Hồ Văn Hồi, chị Hồ Thị Xuyên (thôn Nước Xa) từng tuyệt vọng khi căn nhà bị sạt lở sập hoàn toàn nay đã có nhà mới để đón Tết. Dù phía trước còn nhiều khó khăn nhưng hai vợ chồng đã tìm lại nụ cười để bước tiếp.

“Các anh em Công an động viên gia đình nhiều lắm. Quyết tâm chắc chắn dựng nhà mình có trước Tết. Nhìn anh em làm việc quên ngày nghỉ, vợ chồng tôi cảm phục vô cùng”, anh Hồi xúc động.

Trung tướng Đặng Hồng Đức phát biểu tại lễ tổng kết.

Tại lễ tổng kết, Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định: Lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc Chiến dịch Quang Trung. Những ngôi nhà mới, với cờ Tổ quốc bay trước sân, ảnh Bác Hồ mỉm cười, khói bếp lam chiều tỏa lên từ mảnh đất từng tan hoang đó là minh chứng sống động nhất cho thành quả của một chiến dịch mang đậm tính nhân văn và trách nhiệm chính trị.

Chiến dịch Quang Trung khép lại sớm hơn kế hoạch, nhưng những gì đọng lại không chỉ là con số, mà là niềm tin của Nhân dân được dựng lại từ đổ nát, là hình ảnh người chiến sĩ Công an “vì Nhân dân phục vụ” hiện diện trong những thời khắc gian khó nhất.

Khen thưởng cho các đơn vị tham gia chiến dịch.

Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, cho biết: “Sự vào cuộc trách nhiệm, quả cảm của lực lượng Công an đã góp phần quan trọng giúp các địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị, làm nên Chiến dịch Quang Trung đầy áp lực nhưng rất đỗi vinh dự, tự hào”.

Thời gian tới, lãnh đạo các địa phương cam kết tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm người dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ấm cúng, nghĩa tình, khẩn trương khôi phục hạ tầng điện, nước, viễn thông, giao thông, môi trường tại các khu dân cư mới. Đồng thời, các địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Công an, nhân rộng tinh thần Chiến dịch Quang Trung, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chủ động ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.