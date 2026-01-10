Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thời tiết hiếm gặp, gần như cả nước đón không khí lạnh

Nguyễn Hoài
TPO - Khu vực từ miền Bắc vào đến Quảng Ngãi hôm nay trời rét cả ngày lẫn đêm; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cũng rét về đêm và sáng, còn ĐBSCL se lạnh về đêm và sáng.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, vùng núi 7-9 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, riêng khu vực Tây Bắc 6-9 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Hà Nội hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Dự báo trong vài ngày tới, miền Bắc tiếp tục thời tiết ít mây, ngày nắng, trời rét, vùng núi có rét đậm, rét hại. Tuy nhiên, nền nhiệt tăng dần 1-2 độ mỗi ngày.

ret-0703.jpg
Hầu hết các khu vực trên cả nước hôm nay đều có rét, riêng ĐBSCL se lạnh về đêm và sáng.

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay trời nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ, cao nhất 22-24 độ.

Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 23-25 độ.

Dự báo trong vài ngày tới, từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi trời tiếp tục rét.

Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hoà, Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, ít mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, riêng miền Đông sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, riêng miền Đông 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Nước ta đang trong thời gian cao điểm của mùa đông khi không khí lạnh liên tục tăng cường và lấn sâu. Dự báo khoảng ngày 15/1 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc và miền Trung rét kéo dài.

