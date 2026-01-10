Đồng Tháp công bố quyết định về công tác cán bộ

TPO - Ngày 10/1, Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định điều động, chỉ định ông Phạm Văn An - Tỉnh ủy viên, công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Văn An.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng chỉ định ông Đoàn Hữu Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp phụ trách Thuế tỉnh Đồng Tháp; ông Nguyễn Nhật Trường - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng ông Đoàn Hữu Hiếu và ông Nguyễn Nhật Trường.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thành Ngại cho biết, việc kiện toàn, bổ sung cán bộ là yêu cầu cấp thiết, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tin tưởng các cán bộ được điều động, chỉ định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.