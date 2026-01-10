Cần Thơ trước mục tiêu thu ngân sách 30.000 tỷ đồng

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra chiều 10/1, Thuế TP. Cần Thơ cho biết, năm 2025, thu ngân sách của thuế đạt hơn 25.800 tỷ đồng, vượt gần 8% dự toán pháp lệnh, tăng 8,3% so cùng kỳ năm trước.

Quang cảnh hội nghị.

Ngành thuế được giao quản lý 16 nguồn thu, trong đó có 3 nguồn thu năm 2025 không đạt dự toán, gồm thu từ doanh nghiệp (DN) nhà nước trung ương, thu thuế bảo vệ môi trường và thu tiền sử dụng đất. Có 11 nguồn thu tăng, trong đó có những nguồn thu tăng đột biến, như thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (hơn 474%); thu hoa lợi công xã (hơn 214%); thu tiền thuê đất (gần 167%); thu cổ tức lợi nhuận (199%); thu từ khu vực đầu tư nước ngoài (gần 122%); thuế thu nhập cá nhân (hơn 112%).

Năm 2025 ngành thuế Cần Thơ đã xử lý 443 hồ sơ chuyển nhượng bất động sản có chênh lệch giá giữa hợp đồng và phụ lục hợp đồng, với số tiền truy thu, phạt nộp ngân sách 29 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ban hành 4.129 quyết định cưỡng chế tiền thuế nợ, tạm hoãn xuất cảnh 517 trường hợp nợ thuế, số tiền thuế nợ thu được 4.679 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả, Thuế thành phố Cần Thơ cũng chỉ ra một số khó khăn, đặc biệt thu hồi nợ thuế DN có số nợ lớn, dù áp dụng các biện pháp cưỡng chế, như các DN xăng dầu, các đơn vị bị xử lý qua thanh tra kiểm tra phát sinh với số tiền lớn; một bộ phận lợi dụng chính sách trốn tránh thuế…

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại hội nghị.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ ghi nhận kết quả ngành thuế vượt thu năm qua là nỗ lực lớn, trong bối cảnh khó khăn chung. Theo ông Tuyên, mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Cần Thơ những năm tới hai con số, lên hơn 10% năm 2026 là mục tiêu rất khó. Cùng đó, chỉ tiêu thu ngân sách năm mới tăng 15% so với năm 2025, tương đương gần 30.000 tỷ đồng, là nhiệm vụ rất nặng nề và thách thức. Mục tiêu này đòi hỏi sự quyết tâm cao độ và phối hợp chặt chẽ của ngành thuế với các cấp, ngành, địa phương.

Trong các giải pháp trọng tâm, ông Tuyên cho biết, thành phố phải khơi thông nguồn lực và thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn các dự án đầu tư công chậm tiến độ, các dự án ‘đắp chiếu’ để giải tỏa nguồn lực xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các dự án tái định cư và thị trường bất động sản để tạo nguồn thu. Cùng với các giải pháp kích cầu du lịch, thương mại, tiêu dùng, nông nghiệp chất lượng cao... làm động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững, góp phần tăng thu ngân sách.

Trong năm mới 2026, ông Tuyên đề nghị ngành thuế theo dõi sát tiến độ thu, báo cáo theo từng tháng, tham mưu xử lý kịp thời các khó khăn, tăng cường thu hồi nợ đọng thuế gắn với thanh kiểm tra. Mở rộng quản lý thuế đối với lĩnh vực thương mại điện tử, có giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, đặc biệt tháo gỡ khó khăn về nghiệp vụ sổ sách, kế toán. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành thuế liêm chính, chuyên nghiệp, kỷ cương.

Lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ cho biết, năm 2026 sẽ tập trung rà soát, khai thác các khoản thu còn dư địa để tăng thu, bù đắp số giảm thu do thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí. Trong đó, tập trung các khoản thu từ đất đai, bất động sản, giao dịch nhà đất; thương mại điện tử, dịch vụ lưu trú, khách sạn, nhà hàng, vận tải hành khách.