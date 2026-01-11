Nghi do bom nổ khi mua bán phế liệu, 2 phụ nữ tử vong ở Gia Lai

TPO - Một vụ nổ nghi do bom bất ngờ xảy ra trong lúc mua bán phế liệu tại xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) đã khiến 2 người phụ nữ tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang giám định điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng 11/1, ông Đặng Đình Triều - Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc khiến 2 người phụ nữ tử vong nghi do bom nổ vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/1, bà Nguyễn Thị T. (SN 1979, trú thôn Tân Ốc) đến nhà bà Đặng Thị C. (SN 1963, trú thôn Vạn Định, cùng xã Phù Mỹ Bắc) để mua phế liệu.

Hiện trường xảy ra vụ nổ. Ảnh: NDCC.

Trong lúc mua bán phế liệu, hai người phụ nữ đã đập, gõ vào một vật bằng kim loại bị gỉ sét, sau đó phát nổ. Vụ nổ khiến bà C. tử vong tại chỗ, bà T. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà T. đã tử vong vào khoảng 23h đêm 10/1.