Phong tỏa hiện trường vụ nổ khiến 1 người tử vong

TPO - Sau nghe tiếng nổ, người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện một căn nhà trong khu vực bị hư hỏng nặng, 1 người tử vong. Sự việc lập tức được trình báo chính quyền địa phương.

Đến chiều ngày 29/11, Công an xã Nhuận Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong.

Clip ghi lại ngồi nhà rung lắc vì vụ nổ gần đó.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 11 giờ cùng ngày, người dân sinh sống trên đường Nguyễn Thị Bưa (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi cũ) nghe một tiếng nổ lớn vang lên. Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện một căn nhà trong khu vực bị hư hỏng nặng. Sự việc lập tức được trình báo chính quyền địa phương.

Hình ảnh từ camera an ninh của các hộ dân gần đó ghi lại cho thấy, cú nổ mạnh đến mức làm rung lắc đồ đạc dù vị trí đặt camera cách hiện trường hàng chục mét.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực xảy ra vụ nổ và một đoạn tuyến đường Nguyễn Thị Bưa, hạn chế người không phận sự tiếp cận để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Một lãnh đạo UBND xã Nhuận Đức xác nhận vụ việc khiến một người đàn ông tử vong, danh tính chưa được công bố. Nguyên nhân tiếng nổ đang được Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Dũng
