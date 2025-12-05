Thống nhất tiếp tục duy trì Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 trong luật mới

Chiều 5/12, Quốc hội đã biểu quyết và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Về cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, vấn đề này sẽ được xây dựng tập trung, thống nhất tại Bộ Công an và kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ sở dữ liệu khác có liên quan.

Phiếu lý lịch tư pháp được cấp cho cá nhân, gồm: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Trong đó, phiếu này sẽ được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. Trường hợp Phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử đã được cấp theo quy định của luật này thì thông tin lý lịch tư pháp được đồng thời hiển thị trên ứng dụng định danh quốc gia và có giá trị như Phiếu lý lịch tư pháp”.

Thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên ứng dụng định danh quốc gia được cập nhật để cá nhân sử dụng khi có nhu cầu mà không cần yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Về thủ tục, cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tuyến. Riêng người nước ngoài, người chưa có định danh điện tử có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Luật cũng quy định: cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 quy định tại Điều 43 của luật này.

Bên cạnh đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc Phiếu lý lịch tư pháp số 1, trừ trường hợp có quy định của pháp luật về việc cần sử dụng thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ mục đích trong một số trường hợp như tuyển dụng, cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo luật trước khi các đại biểu bấm nút thông qua, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, nhấn mạnh, Phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. Phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử đã được cấp thì thông tin lý lịch tư pháp của công dân được cập nhật, hiển thị trên VnelD.

Bộ trưởng khẳng định, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNelD có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp, cá nhân không cần yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi có nhu cầu, từ đó tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người dân thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý Nhà nước.

Đồng thời, quy định này cũng giúp tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế.

Luật được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.