Đà Nẵng sửa chữa, xây lại hàng trăm căn nhà thiệt hại do thiên tai trước Tết

Thanh Hiền
TPO - Lãnh đạo thành phố quán triệt tinh thần triển khai "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai theo Công điện số 234 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 5/12,UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, toàn thành phố có 122 nhà bị thiệt hại hoàn toàn trên 70%, 75 nhà thiệt hại rất nặng trên 50-70%, 249 nhà thiệt hại nặng 30-50% do thiên tai.

sap-nha.jpg
Nhà dân bị tốc mái, hư hỏng do lốc xoáy vào tháng 11/2025.

Thành phố sẽ hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2025. Xây dựng lại nhà, tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, chậm nhất trước ngày 31/1/2026.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố quán triệt tinh thần triển khai "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai theo Công điện số 234 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Ông Hưng lưu ý chậm nhất đến ngày 12/12/2025, tất cả các địa phương phải hoàn thành việc chọn mặt bằng, địa điểm an toàn để bố trí nơi ở mới cho người dân.

Trước đó, ngày 2/12, Ban Vận động cứu trợ (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng) đã có quyết định phân bổ kinh phí 76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ thành phố cho các địa phương để hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nông, lâm nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa và các công trình hạ tầng thiết yếu sau thiên tai.

Thanh Hiền
