Xã hội

Google News

Lãnh đạo Đà Nẵng: Thiệt hại từ thiên tai càng thấm thía giá trị của một thành phố được bảo vệ bởi rừng và cây xanh

Hoài Văn

TPO - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh, những thiệt hại mất mát từ bão lũ vừa qua càng khiến chúng ta thêm thấm thía giá trị của màu xanh sự sống – giá trị của một thành phố được bảo vệ bởi rừng và cây xanh.

Lễ phát động trồng cây xanh diễn ra tại Núi Cấm, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng sáng 13/11 thu hút đông đảo cán bộ, người dân, đặc biệt là các bạn trẻ tham gia.

Hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 - 14/11/2025), 66 ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 - 28/11/2025).

e7ccc72b321abe44e70b-557.jpg
Bạn trẻ Đà Nẵng hào hứng tham gia trồng cây xanh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh, Đà Nẵng đang không ngừng phát triển theo hướng thành phố sinh thái, thành phố môi trường và thành phố đáng sống tầm khu vực.

Trong hành trình ấy cây xanh và rừng đóng vai trò quan trọng - là lá phổi điều hòa khí hậu, giảm ô nhiễm, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp; là tấm lá chắn bảo vệ thành phố trước thiên tai, bão lũ và cũng là nguồn sinh kế bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Những năm gần đây, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, và ô nhiễm môi trường ngày càng khốc liệt. Cơn bão Yagi tháng 9/2024 hay đợt lũ lịch sử tháng 10/2025 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương miền Trung, trong đó có thành phố Đà Nẵng – ước tính tổng thiệt hại trên 1.300 tỷ đồng.

“Những mất mát đó càng khiến chúng ta thêm thấm thía giá trị của màu xanh sự sống – giá trị của một thành phố được bảo vệ bởi rừng và cây xanh”, ông Hưng nhấn mạnh.

5e9a597eac4f2011795e-4034.jpg
Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát động toàn thể nhân dân hưởng ứng phong trào “Trồng cây gây rừng, phát triển rừng bền vững”

Giai đoạn 2021-2025, địa phương trồng được 123.878 ha rừng tập trung, cùng 44,8 triệu cây xanh phân tán. Riêng trong khuôn khổ Đề án trồng 1 tỷ cây xanh, thành phố đã trồng được 53,484 triệu cây, đạt 94,47% kế hoạch, phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành và vượt chỉ tiêu 101%; Độ che phủ rừng đạt 57,99%, tổng diện tích rừng hơn 740 nghìn ha; Thu từ dịch vụ môi trường rừng đạt trên 236 tỷ đồng, tăng hơn 238% so với năm 2020; Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2024 đạt trên 2.400 tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp, hộ dân và các em học sinh trên địa bàn thành phố tiếp tục tích cực hưởng ứng phong trào “Trồng cây gây rừng, phát triển rừng bền vững”. Trong đó, chọn trồng những loài cây bản địa, cây có giá trị sinh thái cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, để mỗi hàng cây, mỗi cánh rừng không chỉ là bóng mát hôm nay mà còn là tài sản quý giá cho mai sau.

1a392bdedeef52b10bfe.jpg
2e2c7d38880904575d18.jpg
Các đại biểu tham gia trồng cây thông tại Núi Cấm ngay sau lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, rất đông bạn trẻ cùng các đại biểu đã tham gia trồng cây thông nhựa tại khu vực phía Tây khu Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Nam (Núi Cấm), phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng.

Hoài Văn
