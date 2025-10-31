Thiệt hại do mưa lũ ở Đà Nẵng tiếp tục tăng

TPO - Con số thiệt hại do mưa lũ ở Đà Nẵng liên tục tăng lên. Đến tối 30/10, số người chết và mất tích 12 người (8 người chết, 4 người mất tích), 54 nhà sập, 96 nhà hư hỏng

Tối 30/10, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng thông tin sơ bộ thiệt hại do mưa lũ.

Phố cổ Hội An ngập sâu sau mưa lớn.

Theo đó, đến thời điểm tối 30/10 ghi nhận có 8 người chết, 4 người mất tích, 31 người bị thương. Ngoài ra, mưa lũ sạt lở khiến 54 nhà bị sập, 96 nhà hư hỏng, 17 ngôi nhà khác nguy cơ sạt lở.

Mưa lớn khiến 76.427 hộ dân bị ngập nước, 10 xã phường bị cô lập hoàn toàn, 29 xã phường bị ngập nước.

Nhiều tuyến đường ngập lụt sạt lở ách tắc không thể lưu thông, như quốc lộ 1A đoạn qua trạm thu phí Điện Bàn - Bệnh viện Vĩnh Đức ngập sâu 0,6–1m; đoạn Nam Phước – Bà Rén – Mộc Bài ngập 0,7-1,2m, giao thông tê liệt.

Mưa lớn, sạt lở﻿ làm hư hỏng nặng tuyến đường ở xã A Vương, TP Đà Nẵng.

Quốc lộ 40B, khu vực cầu Chìm (xã Lãnh Ngọc) ngập 0,7m, dài 50m; cầu sông Tum ngập 2m; Quốc lộ 14H, đoạn Nam Phước - xã Thu Bồn ngập 1,2-1,5m; Các tuyến đường ĐT 608, ĐT 610, ĐT 609 và các tuyến nhánh nhiều đoạn ngập từ 0,7-2m; xã Gò Nổi, Hà Nha bị cô lập hoàn toàn.

Thành phố Đà Nẵng đã huy động hơn 16.000 người ứng cứu gồm bộ đội, công an, biên phòng, dân quân tự vệ…

Theo ghi nhận, đến chiều 30/10 nhiều nơi đã tạnh mưa, hửng nắng. Tuy nhiên các địa phương hạ du sông nước xuống chậm nên vẫn còn ngập sâu.