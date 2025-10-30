18 người chết, mất tích vì mưa lũ miền Trung, Đà Nẵng thiệt hại nặng nhất

TPO - Đến 7h sáng 30/10, mưa lũ tại miền Trung đã khiến 18 người chết và mất tích, 90 xã phường vẫn đang ngập sâu từ 2–3m. Đà Nẵng là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất với 7 người chết, 4 người mất tích và hơn 76.000 ngôi nhà bị ngập.

Đà Nẵng là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do đợt mưa lũ lần này. Thành phố này có 50 nhà bị sập, cuốn trôi, 94 nhà bị hư hỏng, hơn 76.000 nhà bị ngập, thiệt hại lớn về hoa màu, gia súc, gia cầm. Hơn 1.880m đường vẫn đang bị hư hỏng, sạt lở tại các tuyến quốc lộ (14B, 14D, 14E, 14H, 14G, 24C, 40B), các tuyến đường tỉnh (601, 606, 612, 614, 615) và đường giao thông nông thôn.

Phố cổ Hội An ngập sâu

Thành phố đã huy động tổng lực lượng có 6.185 người tổ chức ứng cứu, gồm bộ đội, biên phòng, công an, dân quân tự vệ và lực lượng khác

Các xã, phường đã tổ chức sơ tán 4.835 hộ/15.886 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm.

Nhiều tuyến đường sạt lở mưa lũ ách tắc, giao thông tê liệt

Về thiệt hại thống kê ban đầu đến sáng 30/10, mưa lũ ở Đà Nẵng khiến 7 người chết (4 người tử vong trực tiếp do thiên tai, 3 người chết do gián tiếp cần xác minh), 4 người mất tích), 21 người bị thương. Ngoài ra, 50 nhà sập do lũ quét và sạt lở, 94 nhà bị hư hỏng. Hàng ngàn gia súc gia cầm chết trôi, hàng trăm ha lúa rau màu, thủy sản bị thiệt hại…

Là nơi hứng chịu lượng mưa dữ dội nhất, Huế cũng gánh chịu những hậu quả rất nặng nề với 2 người chết, 2 người mất tích và một người bị thương. Thành phố cũng có hơn 44.000 căn nhà bị ngập sâu, thiệt hại lớn về nông nghiệp. Tính đến 7h sáng nay, Huế đã xảy ra 38 điểm sạt lở đất, các đường tỉnh lộ vẫn đang ngập sâu, chưa đi lại được.

Quảng Trị, Quảng Ngãi, Lâm Đồng cũng chịu thiệt hại lớn do mưa lũ lần này. Tổng hợp báo cáo các địa phương trong sáng nay cho thấy, mưa lũ làm 18 người chết, mất tích, trong đó 10 người chết, 8 người mất tích, 22 người bị thương.

Mưa lũ cũng làm 51 nhà bị sập, cuốn trôi, 122 nhà bị hư hỏng và 128.024 nhà bị ngập, thiệt hại về nông nghiệp rất nặng nề.

Đà Nẵng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ.

Ngành đường sắt vẫn tiếp tục phong tỏa khu gian Văn Xá - Huế, tạm dừng các tàu khách SE1/2, SE3/4, SE7/8 xuất phát Hà Nội và Sài Gòn, tàu SE19/20 xuất phát Hà Nội và Đà Nẵng và các tàu HĐ1,2,3,4 xuất phát Huế và Đà Nẵng.

Tình hình lũ trên các sông diễn biến phức tạp dù mưa bắt đầu ngớt. Rạng sáng nay (30/10), lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đã đạt đỉnh ở mức 5,62m (02h00/30/10), trên báo động (BĐ)3 là 1,62m, vượt lũ lịch sử năm 1964 là 0,14m.

Sáng nay, lũ trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao, lũ trên sông Hương (Huế), sông Vu Gia (Đà Nẵng) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống nhưng vẫn trên BĐ3.

Dự báo trong ngày hôm nay, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục dao động ở mức cao và trên BĐ3, lũ trên sông Hương, sông Vu Gia tiếp tục xuống và cao hơn mức BĐ3 từ 0,60-0,65m, trên sông Bồ tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3 là 0,3m, lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở trên BĐ2 là 0,1m.

Tính đến 7h sáng nay, khoảng 90 xã, phường vẫn đang ngập, trong đó Đà Nẵng có 39 xã/phường gồm 29 xã phường bị ngập sâu và 10 xã phường vẫn đang bị cô lập.

Huế còn 32 xã/phường ngập sâu từ 0,5-2m, Quảng Ngãi còn 15 xã/phường ngập sâu từ 0,3-3m, Quảng Trị còn 4 xã/phường ngập sâu từ 0,2-1m. Dự báo tình trạng ngập sâu còn kéo dài trong 3-4 ngày tới.