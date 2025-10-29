Quân đội lên phương án dùng máy bay cứu trợ vùng mưa lũ miền Trung

TPO - Ngày 29/10, Bộ Tổng Tham mưu ban hành công điện hỏa tốc gửi nhiều cơ quan, đơn vị toàn quân, yêu cầu tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất khu vực Trung Bộ, trong đó sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Công điện nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp sáng ngày 29/10 về triển khai công tác ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ lớn khu vực Trung Bộ, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến mưa, lũ; kịp thời điều động lực lượng, phương tiện cao nhất giúp địa phương di dời nhân dân từ nơi nguy hiểm đến nơi an toàn.

Cùng với việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm, khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân; các cơ quan, đơn vị kiểm tra và kịp thời di chuyển đơn vị ra khỏi khu vực có nguy cơ cao sạt lở, mất an toàn; bảo đảm an toàn cho lực lượng khi tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai ở Trung Bộ, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã triển khai 25 tổ công tác địa bàn phối hợp với địa phương và các lực lượng khác hỗ trợ 175 hộ dân đến nơi an toàn.

Quân khu 4, Quân khu 5 chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố duy trì nghiêm chế độ quy định trực Tổng đài 112; phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị điều động tối đa lực lượng, phương tiện giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các đơn vị lực lượng kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho nhân dân bị khu vực bị ngập lụt, chia cắt, không để nhân dân bị thiếu nơi ở tạm, thiếu đói; chủ động dọn dẹp bùn, đất, vệ sinh môi trường, ưu tiên cơ sở y tế, trường học, công sở, khu dân cư...

Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Binh chủng Hóa học và Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) phối hợp với chính quyền địa phương điều động lực lượng, phương tiện tiêu tẩy, phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt.

Binh chủng Thông tin liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội đảm thông tin liên lạc, đường truyền và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự.

Quân chủng Hải Quân, Quân đoàn 34, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa và các Binh chủng, Binh đoàn chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền điều động lực lượng, phương tiện giúp đỡ địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất khi có đề nghị của địa phương.

Các Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng và Tổng cục 2, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả với mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất.

Các lực lượng bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả.