Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Không để bất kỳ người bệnh nào bị bỏ lại trong khu vực nguy hiểm

TPO - Giữa lúc lũ lớn gây ngập sâu nhiều khu vực ở TP Huế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp đến thăm, động viên bệnh nhân cùng lực lượng y tế túc trực cứu người trong lũ tại Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố. Tại đây, ông lưu ý trong mọi tình huống thiên tai, ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân và người yếu thế.

Sáng 29/10, trong lúc cả TP Huế chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến thăm, động viên đội ngũ cán bộ y tế và người bệnh tại Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Huế. Cùng đi có lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo UBND TP Huế và ngành y tế địa phương.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm, động viên đội ngũ cán bộ y tế﻿ tại Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Huế.

Đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi tình hình điều trị, chia sẻ khó khăn với bệnh viện và trao quà hỗ trợ cho bệnh nhân đang điều trị tại đây, đặc biệt là các trường hợp nặng, người cao tuổi, bệnh nhân liệt vận động, trẻ em khuyết tật; đồng thời tặng quà động viên đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên ứng trực cấp cứu trong vùng lũ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, khẩn trương của bệnh viện khi tổ chức di dời an toàn 27 người bệnh từ cơ sở 2 (30 Tô Hiến Thành, phường Phú Xuân) về cơ sở 1 (93 Đặng Huy Trứ, phường Thuận Hóa) ngay trong thời điểm nước lũ dâng cao, với sự hỗ trợ trực tiếp của UBND TP Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố.

Phó Thủ tướng trao quà hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Huế.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, không để bất kỳ người bệnh nào bị bỏ lại trong khu vực nguy hiểm. Ông yêu cầu chính quyền địa phương và ngành y tế tiếp tục bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân nội trú; duy trì điều trị phục hồi chức năng liên tục, không gián đoạn ngay cả trong điều kiện thiên tai.

Đồng thời, phải quan tâm chế độ nghỉ ngơi, dinh dưỡng, bảo hộ cho lực lượng y tế, bởi nhiều người vừa làm nhiệm vụ cứu chữa cho bệnh nhân, vừa có gia đình trong vùng ngập lụt sâu.