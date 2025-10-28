Công an Huế cứu nạn nhiều trường hợp bị lật đò giữa lũ dữ

Theo Công an TP Huế, từ khi đợt mưa lũ diễn biến khó lường, phức tạp, nguy hiểm xảy ra trong những ngày cuối tháng 10 đến nay, đơn vị đã huy động tổng cộng khoảng 6.350 lượt cán bộ, chiến sĩ và 8.240 lượt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân di dời, bảo vệ tài sản và xử lý các tình huống nguy hiểm.
Đến chiều 28/10, Công an TP Huế đã chủ động tham mưu cho chính quyền các địa phương tổ chức sơ tán 1.759 hộ với 4.557 người tại các khu vực ngập sâu đến nơi an toàn; tổ chức cấp phát hàng trăm thùng mì tôm, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, nhất là tại các điểm trường, cơ sở y tế và vùng thấp trũng.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an các phường, xã đã triển khai phương tiện thủy đến vùng ngập lụt, hỗ trợ di dời 1.214 người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người ốm đau, đồng thời tiếp nhận và cứu nạn thành công 253 trường hợp ở các khu vực ngập sâu gọi điện đề nghị hỗ trợ.
Đáng chú ý, tại khu vực cổng làng Đức Bưu (phường Hương An), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời cứu 2 người bị lật ghe, nước cuốn trôi và mắc kẹt. Tại phường Thanh Thủy, Công an phường cũng cứu hộ, cứu nạn thành công 4 người dân bị lật đò giữa lũ xiết, đưa về nơi an toàn.
Ngoài ra, 30 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã được huy động hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Huế di chuyển hơn 80 bệnh nhân, cùng trang thiết bị y tế từ các khoa bị ngập tầng 1 (Tim mạch, Răng - Hàm - Mặt, Ngoại thần kinh, Đột quỵ, Hồi sức cấp cứu) lên các tầng cao an toàn.
Công an các phường Thủy Xuân và Phú Xuân cũng đã tiếp nhận thông tin, xác minh và tổ chức tìm kiếm 2 trường hợp mất tích do mưa lũ.