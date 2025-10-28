Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công an Huế cứu nạn nhiều trường hợp bị lật đò giữa lũ dữ

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong trận lũ lớn nhất trong gần 30 năm trở lại đây tại Huế, lực lượng Công an thành phố đã triển khai ứng trực 100% quân số để ứng phó ngập lụt, cứu nạn cứu hộ và bảo đảm an ninh trật tự trên toàn địa bàn. Trong đó, đáng chú ý lực lượng công an đã kịp thời cứu hộ thành công nhiều trường hợp bị lật ghe, đò nguy hiểm đến tính mạng giữa lũ dữ.

Theo Công an TP Huế, từ khi đợt mưa lũ diễn biến khó lường, phức tạp, nguy hiểm xảy ra trong những ngày cuối tháng 10 đến nay, đơn vị đã huy động tổng cộng khoảng 6.350 lượt cán bộ, chiến sĩ và 8.240 lượt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân di dời, bảo vệ tài sản và xử lý các tình huống nguy hiểm.

ca-cuu-nan-cuu-ho-ho-tro-dan-trong-lu-du-2.jpg
Công an TP Huế hỗ trợ sơ tán người lớn tuổi ở vùng ngập lụt nguy hiểm﻿ đến nơi an toàn.

Đến chiều 28/10, Công an TP Huế đã chủ động tham mưu cho chính quyền các địa phương tổ chức sơ tán 1.759 hộ với 4.557 người tại các khu vực ngập sâu đến nơi an toàn; tổ chức cấp phát hàng trăm thùng mì tôm, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, nhất là tại các điểm trường, cơ sở y tế và vùng thấp trũng.

ca-cuu-nan-cuu-ho-ho-tro-dan-trong-lu-du-9.jpg
Hỗ trợ người dân trong lũ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an các phường, xã đã triển khai phương tiện thủy đến vùng ngập lụt, hỗ trợ di dời 1.214 người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người ốm đau, đồng thời tiếp nhận và cứu nạn thành công 253 trường hợp ở các khu vực ngập sâu gọi điện đề nghị hỗ trợ.

ca-cuu-nan-cuu-ho-ho-tro-dan-trong-lu-du-10.jpg
ca-cuu-nan-cuu-ho-ho-tro-dan-trong-lu-du-7.jpg
Triển khai cứu trợ lương thực cho người dân vùng bị chia cắt do ngập lụt.

Đáng chú ý, tại khu vực cổng làng Đức Bưu (phường Hương An), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời cứu 2 người bị lật ghe, nước cuốn trôi và mắc kẹt. Tại phường Thanh Thủy, Công an phường cũng cứu hộ, cứu nạn thành công 4 người dân bị lật đò giữa lũ xiết, đưa về nơi an toàn.

ca-cuu-nan-cuu-ho-ho-tro-dan-trong-lu-du-4.jpg
Hỗ trợ di chuyển bệnh nhân ở những khu vực điều trị ngập lụt lên tầng cao.

Ngoài ra, 30 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã được huy động hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Huế di chuyển hơn 80 bệnh nhân, cùng trang thiết bị y tế từ các khoa bị ngập tầng 1 (Tim mạch, Răng - Hàm - Mặt, Ngoại thần kinh, Đột quỵ, Hồi sức cấp cứu) lên các tầng cao an toàn.

ca-cuu-nan-cuu-ho-ho-tro-dan-trong-lu-du-5.jpg
Vượt cánh đồng ngập sâu trong lũ để tiếp tế lương thực cho người dân.

Công an các phường Thủy Xuân và Phú Xuân cũng đã tiếp nhận thông tin, xác minh và tổ chức tìm kiếm 2 trường hợp mất tích do mưa lũ.

Ngọc Văn
