Công an hỗ trợ đưa người đàn ông đi lạc hơn 600 cây số về nhà an toàn

TPO - Công an xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị hỗ trợ đưa người đàn ông ở Lạng Sơn đi lạc hơn 600 cây số về nhà an toàn.

Ngày 3/10, Công an xã Vĩnh Thủy cho hay, vào lúc 7h45 sáng 1/10, trong lúc tuần tra, Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã này nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông lớn tuổi, có biểu hiện không tỉnh táo đứng giữa cầu Hiền Lương 2, đoạn qua địa bàn của xã.

Ngay sau tin báo, tổ công tác có mặt tại cầu Hiền Lương 2 và nhận thấy người đàn ông trên có biểu hiện mệt mỏi, không bình thường.

Tổ công tác đã đưa người đàn ông đến cơ sở Y tế để kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ ăn uống và đồ dùng cá nhân.

Lực lượng Công an xã Vĩnh Thủy đã đưa ông T.V.B. đến cơ sở Y tế để kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ ăn uống. Ảnh: CA

Qua xác minh, người đàn ông tên có danh tính T.V.B (SN 1963, ở thôn Nà Nhì, xã Tân Tri, tỉnh Lạng Sơn). Do có vấn đề về sức khỏe nên ông B. đi lạc đến tỉnh Quảng Trị.

Công an xã Vĩnh Thủy đã tìm cách liên hệ với người nhà và nhà xe tuyến Hà Nội để giúp đưa ông B. về nhà ngay trong chiều tối cùng ngày.

Chiều tối 1/10, lực lượng Công an xã Vĩnh Thủy gửi nhà xe đưa ông B. về nhà ở Lạng Sơn.

Gia đình ông B. bày tỏ sự vui mừng, cảm kích trước tình cảm và trách nhiệm của lực lượng Công an xã Vĩnh Thủy.