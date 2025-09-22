Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hàng trăm người xuyên đêm tìm cụ bà lạc trong rừng khi đi hái dược liệu

Thành Đạt
TPO - Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) vừa thông tin, sau gần một ngày huy động hàng trăm người xuyên đêm tìm kiếm, sáng 22/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy cụ bà Hà Thị Chung (82 tuổi, trú tại thôn Làng Nòm, xã Văn Bàn, Lào Cai) bị lạc trong rừng.

Cụ thể, theo thông tin từ gia đình, sáng 21/9, cụ Chung đi lên đồi hái cây dược liệu nhưng đến tối muộn vẫn chưa về. Lo lắng có chuyện chẳng lành, người thân tổ chức đi tìm nhưng không có kết quả nên đã báo chính quyền.

Ngay trong đêm, lực lượng công an xã, dân quân cùng hàng trăm người dân địa phương được huy động, chia thành nhiều tổ tìm kiếm khắp các quả đồi. Trời mưa lớn rạng sáng 22/9 khiến việc tìm kiếm phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.

550834504-767564662776911-7313758070440558726-n.jpg
Cụ bà được tìm thấy sau một ngày đi lạc.
1.jpg
Khu vực nơi cụ bà đi lạc.

Đến sáng cùng ngày, khi phát hiện một số vật dụng của cụ bà (gùi, đồ ăn) ven suối, cách nhà khoảng 4 km, lực lượng tìm kiếm đã mở rộng phạm vi. Khoảng 10h30, cụ Chung được phát hiện gần một lán nương, trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo người thân, do tuổi cao, hay đãng trí nên cụ Chung bị lạc đường, không nhớ lối về.

Thành Đạt
