Một phụ nữ mất tích bí ẩn ở Ninh Bình: Dân làng mang theo sữa, bánh mì vượt núi xuyên rừng tìm kiếm

TPO - Cùng với chính quyền địa phương, người dân trong thôn Đồng Ao ( xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình) cũng mang theo bánh mì, sữa để trèo núi, xuyên rừng tìm kiếm bà Trần Thị Vân (sinh năm 1979)- người mất tích bí ẩn khi đi bắt ốc trong rừng từ sáng 20/8.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, đến khoảng 17h30 ngày 22/8, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa phát hiện tung tích bà Trần Thị Vân (sinh năm 1979, trú thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình) – người mất tích bí ẩn khi vào núi bắt ốc từ sáng 20/8.

Do địa hình hiểm trở, núi đá tai mèo dựng đứng, cây cối rậm rạp, nhiều hang hố và trời tối, công tác tìm kiếm càng khó khăn. .

Nơi bà Vân mất tích có địa hình hiểm trở.

“Người trong thôn chúng tôi chuẩn bị bánh mì, sữa và nước lọc để cầm theo phòng lúc mệt và đói thì ăn tạm. Đồi núi mênh mông nên công tác tìm kiếm không dễ dàng chút nào. Dù vậy chúng tôi bảo nhau phải cố gắng ”, một người trong đội tìm kiếm bà Vân chia sẻ.

Lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ an ninh cơ sở và người dân địa phương được huy động tìm kiếm bà Vân.

Trước đó, khoảng 5h sáng ngày 20/8, bà Vân đi lên núi bắt ốc còi như thường lệ, mang theo một chiếc bao đựng ốc, không đem điện thoại. Đến tối cùng ngày, khi bà không trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm và báo cho chính quyền địa phương.

Bà Trần Thị Vân. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Ngay sau đó, công an xã Tân Thanh cùng lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ an ninh cơ sở và người dân địa phương đã được huy động. Từ hai ngày nay, hàng chục người tham gia tìm kiếm, đồng thời rà soát camera quanh các tuyến đường nghi vấn, song chưa có kết quả.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn bởi khu vực núi rộng, nhiều điểm điện thoại không có sóng, liên lạc hạn chế. Đến thời điểm này, tung tích của bà Vân vẫn là một ẩn số, khiến gia đình và người dân địa phương vô cùng lo lắng.