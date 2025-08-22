Tập trung tìm kiếm người phụ nữ vào rừng rồi mất tích bí ẩn ở Ninh Bình

TPO - Cho đến 14h30 chiều nay 22/8, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy bà Trần Thị Vân (sinh năm 1979, trú tại thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình), người mất tích bí ẩn từ 2 ngày nay khi đi vào rừng bắt ốc một mình.

Chiều 22/8, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, dân quân tự vệ và gia đình đang khẩn trương tìm kiếm tung tích bà Trần Thị Vân (sinh năm 1979, trú tại thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh), người đã mất tích khi vào núi bắt ốc từ ngày 20/8 đến nay.

Bà Trần Thị Vân. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, bà Vân sống một mình, không chồng con, nhiều năm nay vẫn thường xuyên vào rừng cách nhà khoảng 5km để bắt ốc và luôn trở về trong ngày. Khoảng hơn 5h sáng 20/8, bà Vân rời nhà một mình, đi lên núi bắt ốc còi để mưu sinh. Khi đi, bà Vân không mang theo điện thoại, chỉ cầm một cái bao để đựng ốc. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, bà không trở về nhà như thường lệ, khiến gia đình lo lắng và trình báo chính quyền.

Người nhà và lực lượng chức năng đến nơi bà Vân hay bắt ốc để tìm kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Thanh đã phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ và người thân tổ chức tìm kiếm. Ngày 21/8, có tổng cộng 28 người tham gia truy tìm, đồng thời rà soát hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường nghi ngờ bà Vân di chuyển qua. Tuy vậy, công tác tìm kiếm chưa mang lại kết quả.

Đoàn người tìm kiếm gồm 28 người.

“Địa hình núi đá cao, trời tối nên tối 21/8 lực lượng phải tạm dừng tìm kiếm. Sáng 22/8, chúng tôi tiếp tục huy động thêm nhân lực mở rộng phạm vi truy tìm”, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh cho biết.

Nơi bà Vân hay bắt ốc có địa hình hiểm trở, gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Đến 14h 30 ngày 22/8, lực lượng công an, quân sự cùng các đơn vị liên quan vẫn đang nỗ lực tìm kiếm trong khu vực đồi núi rộng lớn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tung tích của bà Trần Thị Vân vẫn chưa được xác định, khiến gia đình và người dân địa phương vô cùng lo lắng.