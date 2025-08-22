Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Tập trung tìm kiếm người phụ nữ vào rừng rồi mất tích bí ẩn ở Ninh Bình

Lâm Thuỳ Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cho đến 14h30 chiều nay 22/8, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy bà Trần Thị Vân (sinh năm 1979, trú tại thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình), người mất tích bí ẩn từ 2 ngày nay khi đi vào rừng bắt ốc một mình.

Chiều 22/8, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, dân quân tự vệ và gia đình đang khẩn trương tìm kiếm tung tích bà Trần Thị Vân (sinh năm 1979, trú tại thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh), người đã mất tích khi vào núi bắt ốc từ ngày 20/8 đến nay.

z6933218187218-a4afd15186ba0b2b18126cdb61cf3746.jpg
Bà Trần Thị Vân. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, bà Vân sống một mình, không chồng con, nhiều năm nay vẫn thường xuyên vào rừng cách nhà khoảng 5km để bắt ốc và luôn trở về trong ngày. Khoảng hơn 5h sáng 20/8, bà Vân rời nhà một mình, đi lên núi bắt ốc còi để mưu sinh. Khi đi, bà Vân không mang theo điện thoại, chỉ cầm một cái bao để đựng ốc. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, bà không trở về nhà như thường lệ, khiến gia đình lo lắng và trình báo chính quyền.

img-5173.jpgNgười nhà và lực lượng chức năng đến nơi bà Vân hay bắt ốc để tìm kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Thanh đã phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ và người thân tổ chức tìm kiếm. Ngày 21/8, có tổng cộng 28 người tham gia truy tìm, đồng thời rà soát hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường nghi ngờ bà Vân di chuyển qua. Tuy vậy, công tác tìm kiếm chưa mang lại kết quả.

img-5172.jpg
Đoàn người tìm kiếm gồm 28 người.

“Địa hình núi đá cao, trời tối nên tối 21/8 lực lượng phải tạm dừng tìm kiếm. Sáng 22/8, chúng tôi tiếp tục huy động thêm nhân lực mở rộng phạm vi truy tìm”, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh cho biết.

1j389buhv-5hfth5.jpg
1j389buie-5hfth5.jpg
1j389buit-5hfth5.jpg
1j389bujd-5hfth5.jpg
Nơi bà Vân hay bắt ốc có địa hình hiểm trở, gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Đến 14h 30 ngày 22/8, lực lượng công an, quân sự cùng các đơn vị liên quan vẫn đang nỗ lực tìm kiếm trong khu vực đồi núi rộng lớn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tung tích của bà Trần Thị Vân vẫn chưa được xác định, khiến gia đình và người dân địa phương vô cùng lo lắng.

1j389buh1-5hfth5.jpg
Đến trưa 22/8, lực lượng chức năng và người dân vẫn tăng cường tìm kiếm.
Lâm Thuỳ Dương
#Ninh Bình #bắt ốc #mất tích #tìm kiếm #rừng #báo động

Xem thêm

Cùng chuyên mục