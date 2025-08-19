Tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương

TPO - Tối 19/8, đại diện lãnh đạo UBND xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình xác nhận, cơ quan công an và viện kiểm sát tỉnh đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú tại TP Hải Phòng), du khách mất tích nhiều ngày qua tại Vườn quốc gia Cúc Phương.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại một hố sâu ở lưng chừng núi phía sau động Sơn Cung, cách vị trí cửa động để lại ba lô, điện thoại và giấy tờ tùy thân, khoảng 500m. Đây là khu vực hiểm trở, ít người qua lại nên nhiều ngày tìm kiếm trước đó, lực lượng chức năng không phát hiện được.

Lực lượng chức năng tìm kiếm du khách trong nhiều ngày.

Địa điểm phát hiện thi thể nằm trong vùng không có sóng điện thoại. Quá trình cứu nạn, các lực lượng phải liên lạc bằng bộ đàm. Hôm nay cũng là ngày thứ 6 công tác tìm kiếm được triển khai, trước khi phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/8 anh Mạnh đến Vườn quốc gia Cúc Phương và thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống (cách cổng vườn khoảng 20km, không có sóng điện thoại). Sáng 14/8, anh một mình đi bộ tham quan tuyến quanh cây chò chỉ nghìn năm, cách nơi nghỉ khoảng 3km. Tại cửa động Sơn Cung, anh Mạnh để lại ba lô, điện thoại và giấy tờ tùy thân, rồi sau đó mất tích.

Chiều cùng ngày, một du khách khác tham quan động Sơn Cung phát hiện ba lô của anh Mạnh và trình báo kiểm lâm. Lực lượng chức năng lập tức triển khai tìm kiếm và sau nhiều ngày nỗ lực đã tìm thấy thi thể nạn nhân.