Xã hội

Google News

Huy động chó nghiệp vụ tìm du khách mất tích trong rừng Cúc Phương

Minh Đức
TPO - Lực lượng chuyên nghiệp của Công an tỉnh Ninh Bình cùng 7 chó nghiệp vụ đã được triển khai để tìm kiếm tung tích du khách Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú tại TP Hải Phòng), mất tích trong Vườn quốc gia Cúc Phương từ ngày 14/8. Đến nay, lực lượng chức năng mới chỉ phát hiện chiếc ba lô của nạn nhân.

Sáng 17/8, tại khu vực rừng Cúc Phương có mưa, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn nỗ lực cao nhất với quyết tâm sớm tìm ra tung tích người mất tích. Người thân của anh Mạnh cũng đã có mặt tại hiện trường, từng giờ ngóng tin.

screen-shot-2025-08-17-at-110953.png
Lực lượng chức năng huy động chó nghiệp vụ tìm du khách mất tích. Ảnh: Thanh Bình.

Theo thông tin ban đầu, chiều 13/8, anh Mạnh đến Vườn quốc gia Cúc Phương và thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống, điểm nghỉ nằm sâu trong rừng, cách cổng vào khoảng 20 km, không có sóng điện thoại. Sáng 14/8, anh rời nơi nghỉ để tham quan tuyến cây chò chỉ ngàn năm (cách khu vực Bống khoảng 3 km). Trên đường đi, anh ghé vào động Sơn Cung (cách Bống khoảng 2 km) và từ đó mất liên lạc.

Chiều cùng ngày, một số du khách tham quan động Sơn Cung phát hiện chiếc ba lô của anh Mạnh, bên trong có điện thoại di động và giấy tờ tùy thân, nên đã báo cho lực lượng kiểm lâm. Ngay sau đó, Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, nhưng đến 10 giờ sáng 17/8 vẫn chưa có kết quả.

9999.jpg
Lực lượng chức năng nghiên cứu phương án tìm kiếm. Ảnh: Thanh Bình.

Ông Phạm Kiên Cường, Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ Cúc Phương, cho biết, lực lượng tìm kiếm đã rà soát kỹ trong và ngoài động Sơn Cung nhưng chưa phát hiện thêm dấu vết nào. Mưa lớn kéo dài khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại.

Vườn quốc gia Cúc Phương có diện tích hơn 22.400 ha, nằm trên địa phận các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Hòa Bình. Đây là địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng với nhiều tuyến tham quan, khám phá trong rừng.

Minh Đức
#tìm kiếm du khách mất tích #du lịch sinh thái Ninh Bình #bảo vệ rừng Cúc Phương #tìm người mất tích trong rừng #dịch vụ cứu hộ rừng #động Sơn Cung

