Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể nam công nhân sửa chữa cầu Đà Rằng sau một ngày mất tích

TPO - Sau một ngày bị mất tích khi bơi qua sông, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể nam công nhân sửa chữa cầu Đà Rằng, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 16/8, lãnh đạo UBND phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Khoảng gần 12h trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy anh Nguyễn Bá H. (SN 1993, quê Thanh Hóa) bị đuối nước dưới cầu Đà Rằng.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể anh H lên bờ.

Anh H. là công nhân thuộc một công ty đang thi công sửa chữa cầu Đà Rằng. Hôm qua (15/8), sau khi cùng đồng nghiệp hoàn thành công việc, anh H. không sử dụng thuyền hoặc phương tiện hỗ trợ mà tự bơi vào bờ.

Khi vừa rời khỏi vị trí trụ cầu, anh chới với, bị cuốn theo dòng nước và chìm xuống sông, mất tích. Các công nhân làm việc gần đó hô hoán tìm cách cứu nhưng không kịp.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng triển khai tìm kiếm dọc khu vực sông. Công tác tìm kiếm gặp khó khăn do nước sâu, dòng chảy mạnh và phạm vi rộng.

Cầu Đà Rằng bắc qua sông Ba được khánh thành năm 2004, do Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) quản lý. Sau hơn 20 năm sử dụng, một số hạng mục của cầu đã xuống cấp, hiện đang được sửa chữa, gia cố.