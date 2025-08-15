Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đắk Lắk:

Bơi qua sông, một công nhân sửa chữa cầu Đà Rằng mất tích

Phùng Quang
TPO - Nam công nhân thi công cầu Đà Rằng, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sau khi hoàn thành công việc đã tự ý bơi qua sông, không may bị mất tích.

Ngày 15/8, lãnh đạo UBND phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm một công nhân mất tích tại khu vực cầu Đà Rằng.

532520911-1250211163815733-5874779660884968964-n.jpg
Hiện trường vụ việc.

Khoảng 8h cùng ngày, anh Nguyễn Bá H. (SN 1993, quê Thanh Hóa), công nhân thuộc một công ty đang thi công sửa chữa cầu Đà Rằng. Sau khi cùng đồng nghiệp hoàn thành công việc, anh H. nhảy xuống nước và tự bơi vào bờ.

Khi vừa rời khỏi vị trí trụ cầu, anh chới với, bị cuốn theo dòng nước và chìm xuống sông. Các công nhân làm việc gần đó hô hoán tìm cách cứu nhưng không kịp.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng triển khai tìm kiếm dọc khu vực sông. Công tác tìm kiếm gặp khó khăn do nước sâu, dòng chảy mạnh và phạm vi rộng.

534645052-1250211273815722-8030151820928003019-n.jpg
Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk sử dụng cano tìm kiếm nạn nhân.

Cầu Đà Rằng bắc qua sông Ba được khánh thành năm 2004, do Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) quản lý. Sau hơn 20 năm sử dụng, một số hạng mục của cầu đã xuống cấp, hiện đang được sửa chữa, gia cố.

Phùng Quang
