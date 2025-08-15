Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, thời tiết xấu cả đất liền và vùng biển nước ta những ngày tới

TPO - Sáng 15/8, một vùng áp thấp hình thành trên khu vực Giữa Biển Đông, dự báo có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Thời tiết xấu trên cả đất liền và vùng biển nước ta những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong đêm nay hoặc ngày mai.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trạm Huyền Trân đã có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Dự báo ngày và đêm nay, vùng biển từ Khánh Hoà đến TPHCM và phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Khu vực phía bắc của Bắc Biển Đông trong đêm 15/8 cũng có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Ngày và đêm 16/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-3m, biển động. Vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-3m, biển động.

Thời tiết trên biển và trên đất liền nước ta xấu trong những ngày tới.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ ngày 15/8 đến đêm ngày 16/8, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 300mm, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ ngày 17/8 đến đêm ngày 18/8, phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 300mm, có thể xuất hiện mưa cục bộ với cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trên biển và đất liền, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi UBND các tỉnh/thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đề nghị theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Bộ cũng đề nghị các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn, tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày vừa qua.

Bên cạnh đó tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan, đồng thời bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình xung yếu, công trình đang thi công, nhất là công trình đã bị sự cố, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, các khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Bộ cũng đề nghị các địa phương chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.