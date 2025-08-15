Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội: Hơn 5000 người dân ngoại thành trên 70 tuổi được khám bệnh miễn phí

Phùng Linh

Sáng 14/8, xã Đa Phúc (TP Hà Nội) tổ chức Chương trình khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân từ 70 tuổi trở lên trên địa bàn.

Bí thư Đảng uỷ xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh cho biết, công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta cũng như chính quyền địa phương xã Đa Phúc, hướng tới góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

tp-socson-7.jpg
Bí thư Đảng uỷ xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh phát biểu khai mạc chương trình.

"Chương trình khám, tư vấn, tặng thuốc miễn phí cho nhân dân lần này là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ Nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị để phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhanh và bền vững", Bí thư Đảng uỷ xã Đa Phúc nhấn mạnh.

Chương trình có sự đồng hành của hàng chục bác sĩ tới từ các bệnh viện, như: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba, Bệnh viện Hồng Ngọc, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, Bệnh viện Mắt Hà Nội, Phòng khám Đa khoa 103 Quốc Oai và các Bệnh viện thuộc Sở Y tế Hà Nội. Các y bác sĩ đã mang đến thiết bị hiện đại và dịch vụ y tế chất lượng, đồng thời tư vấn kỹ càng cho người dân về tình trạng sức khỏe, cách theo dõi và chăm sóc tại nhà.

socson-3.jpg
tp-socson-2.jpg
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và xã Đa Phúc thăm hỏi người dân đến khám sức khoẻ tại chương trình.

Theo kế hoạch, Chương trình Khám sức khỏe miễn phí cho người dân từ 70 tuổi trở lên trên địa bàn xã Đa Phúc được tổ chức với lộ trình 3 giai đoạn.

socson-4.jpg
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân xã Đa Phúc đã đến trụ sở Trạm y tế xã để khám bệnh miễn phí.
socson-5.jpg
Người dân được khám chữa bệnh bằng các máy móc, phương tiện hiện đại.
socson-6.jpg
Lãnh đạo xã Đa Phúc và các sở ngành trao quà cho người cao tuổi có đóng góp tích cực trong phong trào tại địa phương.

Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá cao công tác kết nối giữa bệnh viện đầu ngành đối với xã Đa Phúc, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đặc biệt là với người cao tuổi. Đồng thời, kỳ vọng xã Đa Phúc sẽ là hình mẫu của một “xã đáng sống” với môi trường xanh, dịch vụ y tế hiện đại và thông minh của Thủ đô.

Phùng Linh
#điểm nóng hoạt động khám chữa bệnh #xã Đa Phúc #người cao tuổi #Sở Y tế #Hà Nội #y tế

