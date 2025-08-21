Tìm thấy 1 thi thể vụ 2 nam sinh bị sóng cuốn mất tích ở Thanh Hóa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21/8, có 7 nam sinh ở xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa (từ 14-16 tuổi) rủ nhau đến khu du lịch biển Hải Tiến để tắm biển. Đến khoảng 15 giờ 40 phút, trong lúc tắm biển, 3 em là T.M.Đ., N.Đ.T. (cùng SN 2010) và L.V.S. (SN 2009) bị sóng cuốn ra xa bờ.
Đội cứu hộ địa phương và người dân tiến hành cứu nạn, đưa được N.Đ.T. vào bờ an toàn, trong khi 2 nam sinh T.M.Đ. và L.V.S. bị sóng cuốn mất tích.
Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, Công an xã Hoằng Tiến, lực lượng Biên phòng Hoằng Trường phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến 20 giờ tối cùng ngày, thi thể 1 nam sinh đã được tìm thấy, đưa vào bờ, đồng thời tiếp tục tổ chức tìm kiếm nam sinh mất tích còn lại.