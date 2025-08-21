Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tìm thấy 1 thi thể vụ 2 nam sinh bị sóng cuốn mất tích ở Thanh Hóa

Hoàng Lam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 21/8, thông tin từ UBND xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa) cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể 1 trong 2 nam sinh bị sóng cuốn mất tích khi tắm ở khu vực bãi biển trước Khu du lịch Flamingo Hải Tiến (thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21/8, có 7 nam sinh ở xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa (từ 14-16 tuổi) rủ nhau đến khu du lịch biển Hải Tiến để tắm biển. Đến khoảng 15 giờ 40 phút, trong lúc tắm biển, 3 em là T.M.Đ., N.Đ.T. (cùng SN 2010) và L.V.S. (SN 2009) bị sóng cuốn ra xa bờ.

670548f45971d12f8860-2.jpg
Khu vực xảy ra sự việc

Đội cứu hộ địa phương và người dân tiến hành cứu nạn, đưa được N.Đ.T. vào bờ an toàn, trong khi 2 nam sinh T.M.Đ. và L.V.S. bị sóng cuốn mất tích.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, Công an xã Hoằng Tiến, lực lượng Biên phòng Hoằng Trường phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến 20 giờ tối cùng ngày, thi thể 1 nam sinh đã được tìm thấy, đưa vào bờ, đồng thời tiếp tục tổ chức tìm kiếm nam sinh mất tích còn lại.

Hoàng Lam
#tắm biển #nam sinh #mất tích #Thanh Hóa #Hải Tiến #Hoằng Tiến #khu du lịch biển #thi thể #tìm kiếm

Xem thêm

Cùng chuyên mục