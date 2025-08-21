Tìm thấy 1 thi thể vụ 2 nam sinh bị sóng cuốn mất tích ở Thanh Hóa

TPO - Tối 21/8, thông tin từ UBND xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa) cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể 1 trong 2 nam sinh bị sóng cuốn mất tích khi tắm ở khu vực bãi biển trước Khu du lịch Flamingo Hải Tiến (thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21/8, có 7 nam sinh ở xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa (từ 14-16 tuổi) rủ nhau đến khu du lịch biển Hải Tiến để tắm biển. Đến khoảng 15 giờ 40 phút, trong lúc tắm biển, 3 em là T.M.Đ., N.Đ.T. (cùng SN 2010) và L.V.S. (SN 2009) bị sóng cuốn ra xa bờ.

Khu vực xảy ra sự việc

Đội cứu hộ địa phương và người dân tiến hành cứu nạn, đưa được N.Đ.T. vào bờ an toàn, trong khi 2 nam sinh T.M.Đ. và L.V.S. bị sóng cuốn mất tích.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, Công an xã Hoằng Tiến, lực lượng Biên phòng Hoằng Trường phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến 20 giờ tối cùng ngày, thi thể 1 nam sinh đã được tìm thấy, đưa vào bờ, đồng thời tiếp tục tổ chức tìm kiếm nam sinh mất tích còn lại.