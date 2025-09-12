Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

TP Huế:

Phát hiện, hỗ trợ người đàn ông đi lạc hàng trăm km nhiều ngày

Ngọc Văn
TPO - Lực lượng công an tại TP Huế vừa phối hợp các đơn vị chức năng kịp thời hỗ trợ một người dân đi lạc trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, đưa anh này trở về quê đoàn tụ cùng gia đình.

Chiều 12/9, thông tin từ Công an xã Hưng Lộc (Huế) cho biết, vừa phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ một người đàn ông quê Hà Tĩnh đi lạc hàng trăm km trong nhiều ngày và được phát hiện trên đoạn cao tốc qua TP Huế.

Công an xã Hưng Lộc (TP Huế) động viên, hỗ trợ người đàn ông đi lạc﻿ nhiều ngày trở về với gia đình.

Trước đó, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Cục Cảnh sát giao thông) phát hiện anh Võ Nhân Hà (SN 1969, trú thôn Hòa Thịnh, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đi lạc tại Km100 tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Anh Hà sau đó được đưa về trụ sở Công an xã Hưng Lộc để xác minh, hỗ trợ.

Tại đây, Công an xã Hưng Lộc đã động viên, bố trí chỗ nghỉ, đồng thời xác minh nhân thân, liên hệ với Công an xã Can Lộc và người thân của anh Hà. Được biết, anh Hà có hoàn cảnh khó khăn, đã đi lạc khoảng 10 ngày, không thể tự về nhà.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an xã Hưng Lộc đã chăm sóc, ổn định tinh thần cho anh Hà, phối hợp Phòng CSGT Công an TP Huế bố trí phương tiện để đưa anh trở về với gia đình an toàn.

Ngọc Văn
