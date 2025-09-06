Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Lực lượng kiểm lâm TPHCM bắn thuốc mê bắt giữ vượn má vàng quý hiếm đi lạc vào nhà dân

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
TPO - Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng kiểm lâm đã tiếp cận và bắn gây mê để bắt giữ cá thể vượn quý hiếm, sau đó đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Ngày 6/9, Chi cục Kiểm lâm TPHCM phối hợp chính quyền địa phương và người dân đã bắt giữ thành công một cá thể vượn quý hiếm xuất hiện tại khu vực phía sau nhà dân ở ấp 38, xã Tân Nhựt (TPHCM).

img-5227.jpg
Vượn quý hiếm được kiểm lâm chăm sóc.

Người dân tại đây cho biết, khoảng 10 ngày qua, họ phát hiện một con vượn có bộ lông màu đen, vùng má màu vàng thường xuyên xuất hiện.

Xác định đây là loài động vật quý hiếm, người dân đã báo cho cơ quan chức năng.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng kiểm lâm đã tiếp cận và bắn gây mê để bắt giữ cá thể vượn, sau đó đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng.
Qua xác định ban đầu, đây là vượn má vàng (Nomascus gabriellae), giới tính đực, nặng khoảng 3,5 kg, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư số 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cũng trong ngày 6/9, Chi cục Kiểm lâm TPHCM tiếp nhận ba cá thể khỉ do anh Lâm Đạo Triệu (ngụ phường Chánh Hưng, TPHCM) tự nguyện giao nộp. Các cá thể gồm: khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi dài, đều thuộc nhóm IIB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm. Lực lượng kiểm lâm đã gây mê, tiếp nhận và đưa về chăm sóc theo quy định.

img-5228.jpg
Cá thể vượn quý hiếm sau khi được bàn giao kiểm lâm

Anh Triệu cho biết, việc tự nguyện giao nộp nhằm giúp các cá thể khỉ được chăm sóc tốt hơn và có cơ hội trở về môi trường tự nhiên.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
