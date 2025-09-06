Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cơ sở thẩm mỹ ‘chui’ thuê người không bằng cấp hút mỡ cho 500 khách hàng

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù không được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh nhưng Cơ sở Ho.pital SW (49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP.HCM) vẫn tổ chức thực hiện dịch vụ hút mỡ thẩm mỹ. Chỉ tính riêng từ tháng 1/2025 đến nay, cơ sở này đã thực hiện cho hơn 500 khách hàng, thu lợi gần 10 tỉ đồng.

Ngày 6/9, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại năm 2025, Công an TPHCM phát hiện và xử lý một cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

z6982802104906-190e109b42f39355bf1c5717f72dba6c.jpg
Cơ sở Ho.pital SW (49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TPHCM)

Theo điều tra, Cơ sở Ho.pital SW (49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP.HCM) do Nguyễn Thị Hường (32 tuổi, ngụ Gò Vấp) làm chủ, dù không được cấp phép hoạt động nhưng vẫn tổ chức thực hiện dịch vụ hút mỡ thẩm mỹ từ tháng 1/2025 đến nay cho hơn 500 khách hàng, thu lợi gần 10 tỉ đồng.

Để lôi kéo khách, Hường chỉ đạo Dương Tấn Long (nhân viên marketing) quảng cáo sai sự thật về bác sĩ cộng tác, thuê người đóng giả khách hàng “thành công”, thậm chí dùng mỡ sau khi hút để đăng tải clip trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, cơ sở còn thuê Nguyễn Minh Khải (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình) – người chưa có chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ – trực tiếp thực hiện các ca hút mỡ cho khách hàng, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng.

img-1757132047473-1757132057501.jpg
Phòng phẫu thuật bên trong cơ sở hoạt động không phép

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Minh Khải và Dương Tấn Long về tội “Lừa dối khách hàng”. Vụ án đang được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh nhằm chấn chỉnh tình trạng hoạt động thẩm mỹ “chui” trên địa bàn thành phố.

Cảnh báo từ phẩu thuật thẩm mỹ không phép

Nguy cơ biến chứng: Hút mỡ và phẫu thuật tạo hình là những thủ thuật y khoa phức tạp, có thể gây xuất huyết, nhiễm trùng, thậm chí tử vong nếu thực hiện ở cơ sở thiếu trang thiết bị và bác sĩ không đủ chuyên môn.

Nguyễn Dũng
#thẩm mỹ chui #hút mỡ không phép #TPHCM #cơ sở thẩm mỹ #lừa dối khách hàng #bác sĩ không chứng chỉ #quản lý y tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục