Cơ sở thẩm mỹ ‘chui’ thuê người không bằng cấp hút mỡ cho 500 khách hàng

TPO - Dù không được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh nhưng Cơ sở Ho.pital SW (49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP.HCM) vẫn tổ chức thực hiện dịch vụ hút mỡ thẩm mỹ. Chỉ tính riêng từ tháng 1/2025 đến nay, cơ sở này đã thực hiện cho hơn 500 khách hàng, thu lợi gần 10 tỉ đồng.

Ngày 6/9, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại năm 2025, Công an TPHCM phát hiện và xử lý một cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Cơ sở Ho.pital SW (49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TPHCM)

Theo điều tra, Cơ sở Ho.pital SW (49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP.HCM) do Nguyễn Thị Hường (32 tuổi, ngụ Gò Vấp) làm chủ, dù không được cấp phép hoạt động nhưng vẫn tổ chức thực hiện dịch vụ hút mỡ thẩm mỹ từ tháng 1/2025 đến nay cho hơn 500 khách hàng, thu lợi gần 10 tỉ đồng.

Để lôi kéo khách, Hường chỉ đạo Dương Tấn Long (nhân viên marketing) quảng cáo sai sự thật về bác sĩ cộng tác, thuê người đóng giả khách hàng “thành công”, thậm chí dùng mỡ sau khi hút để đăng tải clip trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, cơ sở còn thuê Nguyễn Minh Khải (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình) – người chưa có chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ – trực tiếp thực hiện các ca hút mỡ cho khách hàng, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng.

Phòng phẫu thuật bên trong cơ sở hoạt động không phép

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Minh Khải và Dương Tấn Long về tội “Lừa dối khách hàng”. Vụ án đang được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh nhằm chấn chỉnh tình trạng hoạt động thẩm mỹ “chui” trên địa bàn thành phố.