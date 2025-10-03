Công an bơi giữa dòng nước lũ cuồn cuộn tiếp tế cho người dân bị cô lập

TPO - Ảnh hưởng của cơn bão số 10 đã cuốn trôi cây cầu ở xã Yên Hòa (tỉnh Nghệ An), hàng nghìn người dân bị cô lập. Cán bộ, chiến sĩ công an đã bơi giữa dòng nước lũ đục ngầu cuồn cuộn, triển khai phương án tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.
Cây cầu cứng tại bản Trung Thắng nối trung tâm xã với 3 bản Văng Lin, Xốp Cốc, Bản Tạt bị lũ cuốn trôi ngày 29/9 khiến hơn 3.000 nhân khẩu bị cô lập. Trong ngày 2/10, các chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng lực lượng công an, quân sự xã đã tìm cách bơi qua sông, triển khai phương án cầu dây nghiêng, làm ròng rọc để vận chuyển tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân.
Trước tình hình đó, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 125 cán bộ, chiến sĩ chia thành các đoàn đến 11 xã trên để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10.
Hàng chục chuyến xuồng máy được Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An huy động để tham gia cứu nạn cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm cho bà con vùng ngập lụt.
Không chỉ tham gia cứu nạn, cứu hộ trong tình huống khẩn cấp, những ngày qua, lực lượng Cảnh sát đường thủy còn chủ động hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10. Hàng trăm suất quà gồm lương thực, nước sạch, áo phao và các nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao tận tay các hộ dân, giúp họ có thêm động lực vượt qua thiên tai, bão lũ để sớm ổn định cuộc sống.