Công an bơi giữa dòng nước lũ cuồn cuộn tiếp tế cho người dân bị cô lập

TPO - Ảnh hưởng của cơn bão số 10 đã cuốn trôi cây cầu ở xã Yên Hòa (tỉnh Nghệ An), hàng nghìn người dân bị cô lập. Cán bộ, chiến sĩ công an đã bơi giữa dòng nước lũ đục ngầu cuồn cuộn, triển khai phương án tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.