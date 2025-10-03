Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Công an bơi giữa dòng nước lũ cuồn cuộn tiếp tế cho người dân bị cô lập

Thu Hiền

TPO - Ảnh hưởng của cơn bão số 10 đã cuốn trôi cây cầu ở xã Yên Hòa (tỉnh Nghệ An), hàng nghìn người dân bị cô lập. Cán bộ, chiến sĩ công an đã bơi giữa dòng nước lũ đục ngầu cuồn cuộn, triển khai phương án tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.

Video: Công an bơi giữa dòng nước lũ cuồn cuộn tìm cách tiếp tế cho người dân bị cô lập.
tp-19-416.jpg
Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 10﻿, trên địa bàn xã Yên Hòa (tỉnh Nghệ An) đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề﻿ về người và tài sản. Theo thống kê sơ bộ, có 8 hộ bị sập hoàn toàn, 272 hộ bị ngập, nhiều bản bị chia cắt và cô lập và nhiều hộ bị sạt lở nghiêm trọng, 2 cây cầu bị cuốn trôi, hàng nghìn cây trồng vật nuôi bị cuốn theo dòng lũ.
tp-9-7608.jpg
tp-3-3383.jpg
tp-7-6962.jpg﻿
﻿tp-6-3481.jpg
Cây cầu cứng tại bản Trung Thắng nối trung tâm xã với 3 bản Văng Lin, Xốp Cốc, Bản Tạt bị lũ cuốn trôi ngày 29/9 khiến hơn 3.000 nhân khẩu bị cô lập. Trong ngày 2/10, các chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng lực lượng công an, quân sự xã đã tìm cách bơi qua sông, triển khai phương án cầu dây nghiêng, làm ròng rọc để vận chuyển tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân.
tp-8-5303.jpg
Lực lượng chức năng vận chuyển tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng bị cô lập do sập cầu.
tp-20-3295.jpg
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra ngập lụt﻿, chia cắt. Toàn tỉnh hiện có 48 địa bàn xã bị ngập lụt, trong đó có 11 xã bị ngập nặng, nước dâng cao như xã Tân Phú, Tân An, Nghĩa Hành, Thành Bình Thọ, Kim Bảng, Nghĩa Đồng, Lam Thành, Tân Kỳ, Yên Hòa, Anh Sơn, Tiên Đồng.
tp-18-1609.jpg
tp-17-5521.jpg
Trước tình hình đó, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 125 cán bộ, chiến sĩ chia thành các đoàn đến 11 xã trên để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10.
tp-11-2269.jpg
tp-4-6233.jpg
Hàng chục chuyến xuồng máy được Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An huy động để tham gia cứu nạn cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm cho bà con vùng ngập lụt.
tp-14-1938.jpg
Trưa 2/10, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy đã kịp thời tiếp cận, đưa hai cháu bé Trương Gia Bảo (SN 2022) và Bùi Linh San (SN 2024), cùng trú tại xóm Đội Cung, xã Nghĩa Hành, bị sốt cao co giật tại vùng bị ngập sâu, chia cắt hoàn toàn﻿ đến bệnh viện cấp cứu an toàn.
tp-10-4063.jpg
tp-12-9088.jpg
tp-5-7206.jpg
tp-13-7579.jpg
Không chỉ tham gia cứu nạn, cứu hộ trong tình huống khẩn cấp, những ngày qua, lực lượng Cảnh sát đường thủy còn chủ động hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10. Hàng trăm suất quà gồm lương thực, nước sạch, áo phao và các nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao tận tay các hộ dân, giúp họ có thêm động lực vượt qua thiên tai, bão lũ để sớm ổn định cuộc sống.
Thu Hiền
#công an #lũ lụt #tiếp tế #người dân #cứu hộ #đồng bằng sông Cửu Long #giải cứu #bão Bualoi #bão số 10

