Xã hội

Chợ đầu mối nông sản lớn nhất Nghệ An ngập sâu

Thu Hiền

TPO - Mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về sau cơn bão số 10 khiến chợ đầu mối nông sản nằm phía tây đình chính chợ Vinh (Nghệ An) ngập sâu trong biển nước.

tp-10.jpg
Bão số 10﻿ đổ bộ vào tỉnh Nghệ An sáng 29/9 với mưa to, gió giật mạnh﻿ đã gây nhiều thiệt hại cho các tiểu thương chợ Vinh (tỉnh Nghệ An).
tp-50.jpg
tp-71.jpg
Các ki ốt tạm trước cổng đình chính chợ Vinh bị bão quật sập mái. Phần mái này vừa được các tiểu thương thay mới sau cơn bão số 5 hồi cuối tháng 8.
tp-54.jpg
Khu vực chợ đầu mối nông sản nằm phía tây đình chính chợ Vinh bị ngập sâu. Đây là khu vực thấp trũng, mưa lớn kéo dài cộng với nước sông Vinh dâng, khiến nhiều nơi bị ngập sâu. Nước cuốn theo rác thải đổ về gây ô nhiễm môi trường.
tp-70.jpg
tp-59.jpg
Chợ đầu mối nông sản có hơn 600 hộ kinh doanh, là nơi cung cấp rau, củ, quả cho các chợ dân sinh trong tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
tp-60.jpg
tp-57.jpg
“Sau bão số 10, nghe tin chợ bị ngập, tôi chạy ra thì thấy sạp rau củ của mình ngâm trong nước hết rồi. Toàn bộ số rau, củ, quả bị ngâm nước, đã hư hỏng, không thể bán được nữa”, bà Hoàng Thị Anh (tiểu thương chợ đầu mối) cố gắng nhặt nhặt những cọng rau còn sử dụng được, nghẹn ngào.
﻿tp-52.jpg
tp-51.jpg
Mặc dù công tác phòng chống bão số 10, bảo vệ hàng hóa đã được các tiểu thương và Ban quản lý chợ triển khai nhưng không tránh khỏi thiệt hại.
tp-56.jpg
Nước ngập sâu, rác nổi lềnh bềnh
tp-53.jpg
tp-58.jpg
tp-55.jpg
Ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa to đến rất to khiến nhiều khu vực từ miền núi đến đồng bằng chìm trong biển nước. Từ đêm qua (29/9) đến nay, lũ từ thượng nguồn ào ào đổ về khiến nhiều vùng hạ du, đặc biệt là khu vực ven sông Vinh ngập sâu.
Thu Hiền
#chợ đầu mối nông sản #Nghệ An #bão số 10 #ngập lụt #thiệt hại nông nghiệp #dịch vụ chợ #thương mại Nghệ An #bão Bualoi

