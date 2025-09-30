Chợ đầu mối nông sản lớn nhất Nghệ An ngập sâu

TPO - Mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về sau cơn bão số 10 khiến chợ đầu mối nông sản nằm phía tây đình chính chợ Vinh (Nghệ An) ngập sâu trong biển nước.