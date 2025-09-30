Chợ đầu mối nông sản lớn nhất Nghệ An ngập sâu

TPO - Mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về sau cơn bão số 10 khiến chợ đầu mối nông sản nằm phía tây đình chính chợ Vinh (Nghệ An) ngập sâu trong biển nước.
Các ki ốt tạm trước cổng đình chính chợ Vinh bị bão quật sập mái. Phần mái này vừa được các tiểu thương thay mới sau cơn bão số 5 hồi cuối tháng 8.
Chợ đầu mối nông sản có hơn 600 hộ kinh doanh, là nơi cung cấp rau, củ, quả cho các chợ dân sinh trong tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
“Sau bão số 10, nghe tin chợ bị ngập, tôi chạy ra thì thấy sạp rau củ của mình ngâm trong nước hết rồi. Toàn bộ số rau, củ, quả bị ngâm nước, đã hư hỏng, không thể bán được nữa”, bà Hoàng Thị Anh (tiểu thương chợ đầu mối) cố gắng nhặt nhặt những cọng rau còn sử dụng được, nghẹn ngào.
Mặc dù công tác phòng chống bão số 10, bảo vệ hàng hóa đã được các tiểu thương và Ban quản lý chợ triển khai nhưng không tránh khỏi thiệt hại.
Ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa to đến rất to khiến nhiều khu vực từ miền núi đến đồng bằng chìm trong biển nước. Từ đêm qua (29/9) đến nay, lũ từ thượng nguồn ào ào đổ về khiến nhiều vùng hạ du, đặc biệt là khu vực ven sông Vinh ngập sâu.