Lũ trên sông ở Trà Lý dâng cao nhấn chìm nhiều bến bãi

Trao đổi với PV Tiền Phong sau chuyến kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng trực, đối phó với mực nước các con sông đang lên cao, ông Phí Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên cho biết, mực nước các con sông ở Hưng Yên có hạ so với hôm qua nhưng ngày 2/10 vẫn ở mức cao.

Riêng sông Trà Lý mực nước vẫn ở mức báo động 3, để ứng phó trong đêm nay và ngày 3/10, Sở vẫn yêu cầu các lực lượng có nhiệm vụ duy trì lịch trực 24/24h, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh theo phương án chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong công điện đã ban hành ngày 1/10.