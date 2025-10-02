Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lũ trên sông ở Trà Lý dâng cao nhấn chìm nhiều bến bãi

Trọng Đảng

TPO - Trong hai ngày nay, mực nước sông Trà Lý ở Hưng Yên vẫn ở mức cao, nhấn chìm nhiều bến bãi ven sông.

tp-1-9007.jpg
Thời điểm 15h chiều nay, nước sông Trà Lý đoạn qua phường Thái Bình vẫn đang ở mức cao và nhấn chìm nhiều nhà cửa, bến bãi ven sông.
tp-2-1118.jpg
Tại cầu Thái Bình, nước sông Trà Lý đã vượt 2/3 trụ cầu và nhấn chìm bãi sông có các trụ cầu cạn.
tp-3-6007.jpg
Bãi sông và một số cây xanh to, cao nhiều mét cũng bị nhấn chìm hơn nửa thân cây
tp-4-1552.jpg
Sông Trà Lý đoạn qua các cầu Bo, cầu Thái Bình và cầu Hòa Bình nước sông nhiều đoạn đã nhấn chìm bãi sông và tiến vào sát đê chính
10.jpg
Một bến đò ngang bị ngập và phong tỏa từ chiều qua do nước dâng cao.
tp-7-3724.jpg
Một số ngôi nhà khu vực bến đò cũng bị ngập sâu.
tp-8.jpg
Hệ thống máy móc, băng chuyền tại một bến khai thác cát bị ngập sâu trong nước.
tp-9.jpg
Do nước ngập sâu và vượt mức báo động 3 hiện toàn bộ bến đò ngang, bến bãi, tàu thuyền ngang sông Trà Lý được cơ quan chức năng ở Hưng Yên tạm dừng hoạt động.

Trao đổi với PV Tiền Phong sau chuyến kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng trực, đối phó với mực nước các con sông đang lên cao, ông Phí Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên cho biết, mực nước các con sông ở Hưng Yên có hạ so với hôm qua nhưng ngày 2/10 vẫn ở mức cao.
Riêng sông Trà Lý mực nước vẫn ở mức báo động 3, để ứng phó trong đêm nay và ngày 3/10, Sở vẫn yêu cầu các lực lượng có nhiệm vụ duy trì lịch trực 24/24h, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh theo phương án chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong công điện đã ban hành ngày 1/10.

Trọng Đảng
