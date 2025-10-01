Nghệ An thiệt hại hơn 1.600 tỷ đồng do bão số 10

TPO - Bão số 10 đổ bộ vào tỉnh Nghệ An đã gây thiệt hại nặng với 1người chết và 11 người bị thương, 53 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 124 nhà hư hỏng nặng, hơn 1.400 nhà sạt lở, hư hỏng và gần 49.000 nhà bị tốc mái.

Chiều 1/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến 13 giờ cùng ngày, tổng thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) gây ra trên địa bàn ước tính khoảng 1.627 tỷ đồng.

Xe máy đổ ngổn ngang sau bão số 10 ở Nghệ An

Bão số 10 đổ bộ đã gây mưa to, gió lốc dữ dội trong nhiều giờ, làm 1 người chết và 11 người bị thương tại nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An

Về nhà ở, toàn tỉnh có 53 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 124 nhà hư hỏng nặng, hơn 1.400 nhà sạt lở, hư hỏng và gần 49.000 nhà bị tốc mái. Hệ thống tường rào với tổng chiều dài hơn 50 km cũng bị sập đổ.

Ngành giáo dục báo cáo 45 điểm trường bị ngập nước, 332 điểm trường bị đổ hàng rào, tốc mái các phòng học, nhà đa chức năng. Ngành y tế ghi nhận 37 cơ sở bị tốc mái, xuống cấp. 17 công trình văn hóa - thể thao, di tích lịch sử bị hư hỏng.

Hàng loạt cây xanh bị gãy đổ do bão số 10

Nhiều trường học ở Nghệ An tốc mái, ngập nước

Thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp rất lớn: hơn 4.400 ha lúa, hơn 7.000 ha rau màu, 4.800 ha cây trồng lâu năm bị hư hại; hơn 34.000 ha rừng gãy đổ; hơn 54.000 cây xanh bị gãy, đổ; 990 con gia súc, 305.938 gia cầm chết, hơn 2.400 chuồng trại hư hỏng; 1.400 tấn muối hư hỏng.

Giao thông bị chia cắt nghiêm trọng với 82 điểm ách tắc trên quốc lộ, tỉnh lộ; 120 vị trí sạt trượt taluy dương; 10.097m chiều dài đường giao thông bị sạt lở, 158 điểm giao thông bị ngập; 25 cầu tạm, cầu dân sinh bị cuốn trôi, hư hỏng.

Hệ thống điện, viễn thông cũng chịu thiệt hại nặng nề với 3.771 cột điện đổ gãy, hơn 80 km dây điện bị đứt, nhiều trạm biến áp và cụm loa truyền thanh hư hỏng.

Nhiều phường, xã ở Nghệ An ngập sâu sau bão

Trước tình hình trên, tỉnh Nghệ An chỉ đạo các lực lượng “4 tại chỗ” khẩn trương khắc phục hậu quả, ưu tiên sửa chữa trường học, cơ sở y tế, khôi phục điện, giao thông, bảo đảm đời sống nhân dân và giữ vững an ninh trật tự sau bão.