Bão số 11 vào Biển Đông cuối tuần này

TPO - Sáng nay (1/10), vùng áp thấp ở vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông vào cuối tuần này, hướng đi có thể tiến về gần vịnh Bắc Bộ.

Hiện nay dự báo về đường đi và cường độ của cơn bão này còn có sự phân tán giữa các đài quốc tế. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia của Việt Nam, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trong khoảng đêm nay và sáng mai.

Dự báo đến 10h sáng mai (2/10), tâm bão trên khu vực vùng biển phía đông đảo Luzon với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Bão sau đó tăng tốc, di chuyển khoảng 20-25km/h theo hướng tây tây bắc và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10h ngày 3/10, tâm bão trên khu vực vùng biển phía đông của Philippines, áp sát đảo Luzon với cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo trong khoảng đêm ngày 3, sáng ngày 4/10 (thứ Bảy tuần này), bão sẽ vượt qua đảo Luzon của Philippines để vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11.

Hiện nay có hai kịch bản có xác suất cao nhất xảy ra. Một kịch bản, bão sẽ di chuyển ổn định theo hướng tây tây bắc, hướng về vịnh Bắc Bộ và khu vực Đông Bắc Bộ của nước ta. Một kịch bản khác là bão đi lên khu vực phía nam của Trung Quốc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia lưu ý, diễn biến của bão sẽ còn nhiều thay đổi, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Dự báo ban đầu về đường đi của bão số 11.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 3/10, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

Khoảng ngày 4-6/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn

Biển Đông đang trải qua một mùa bão nhiều hiếm thấy. Từ đầu năm đến nay Biển Đông ghi nhận 10 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới và sắp có thêm bão số 11, số lượng này cao hơn hẳn trung bình nhiều năm qua.

Trong 5 năm gần đây, số bão tính đến hết tháng 9 thường 4-6 cơn, nhiều nhất cũng chỉ 6 cơn. Tuy nhiên, năm nay tính đến hết tháng 9, Biển Đông ghi nhận 10 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới, chỉ riêng tháng 9 có 4 cơn bão gồm Ragasa, Mitag, Tapah, Bualoi, cao hơn trung bình nhiều năm 4-5 cơn.

Các cơn bão mạnh cũng liên tục đổ bộ nước ta thời gian qua. Ngày 25/8, cơn bão Kaijiki đổ bộ đất liền Thanh Hoá – Hà Tĩnh với cường độ cấp 10, giật cấp 12-13. Vào ngày 28/9 vừa bão, bão Bualoi cũng đổ bộ đất liền khu vực từ Quảng Bình cũ đến Thanh Hoá với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13-14, gây ra tổ hợp thiên tai đặc biệt nguy hiểm như gió mạnh, mưa lớn, lốc xoáy, lũ lụt, sạt lở đất. Vùng ảnh hưởng rộng khắp từ Huế đến miền Bắc.

Tính đến sáng nay (1/10), bão Bualoi và thiên tai sau bão đã khiến 29 người chết, 22 người mất tích, 139 người bị thương và 8 người đang mất liên lạc nhiều ngày. Ninh Bình là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất về người với 9 người chết, 49 người bị thương, chủ yếu do lốc xoáy.